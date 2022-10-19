На Прикарпатье россияне снова попали в Бурштынскую ТЭС, - ОВА
В Ивано-Франковской области произошел очередной прилет по Бурштынской ТЭС
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"Враг атакует объекты критической инфраструктуры. К сожалению, сегодня снова наша область подверглась ракетным обстрелам. Имеем попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Слава Богу, жертв нет", - сказала Светлана Онищук.
Глава ОВА просит ограничить использование электрических приборов, потребляющих много электроэнергии, с 17:00 до 23:00.
"В области удалось совместными усилиями снизить потребление электричества почти на 15%. Но нужно продолжить экономное потребление электричества", - добавила Онищук.
В 16:39 глава Ивано-Франковской ОВА сообщила , что пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован.
- Во время массированного обстрела Украины 10 октября четыре российских снаряда попали в Бурштынскую ТЭС.
- 11 октября совет обороны Прикарпатья принял решение перекрывать дорогу к Бурштынской ТЭС во время воздушных тревог, чтобы минимизировать последствия ракетных ударов.
- Ивано-Франковская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам обстрела Бурштынской ТЭС
- Нардеп Михаил Волынец считает , что ударом по Бурштынской ТЭС Россия пыталась напугать Европу.
- Восстановление отдельного оборудования может продолжаться от нескольких недель до месяцев.
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