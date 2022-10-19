На Прикарпатье россияне снова попали в Бурштынскую ТЭС, - ОВА

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры. К сожалению, сегодня снова наша область подверглась ракетным обстрелам. Имеем попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Слава Богу, жертв нет", - сказала Светлана Онищук.

Глава ОВА просит ограничить использование электрических приборов, потребляющих много электроэнергии, с 17:00 до 23:00.

"В области удалось совместными усилиями снизить потребление электричества почти на 15%. Но нужно продолжить экономное потребление электричества", - добавила Онищук.

В 16:39 глава Ивано-Франковской ОВА сообщила , что пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован.

Во время массированного обстрела Украины 10 октября четыре российских снаряда попали в Бурштынскую ТЭС.

11 октября совет обороны Прикарпатья принял решение перекрывать дорогу к Бурштынской ТЭС во время воздушных тревог, чтобы минимизировать последствия ракетных ударов.

Ивано-Франковская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам обстрела Бурштынской ТЭС

Нардеп Михаил Волынец считает , что ударом по Бурштынской ТЭС Россия пыталась напугать Европу.

Восстановление отдельного оборудования может продолжаться от нескольких недель до месяцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb