На Прикарпатье поймали киевлянку, передававшую РФ данные о работе военного аэродрома

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Еспресо.TV .



По данным следствия, подозреваемая с декабря 2021 года собирала информацию о работе аэродрома воинской части на Прикарпатье и передавала ее представителям Российской Федерации. Для этого женщина поселилась недалеко от аэродрома, изучала места посадочного курса самолетов, а также фиксировала с помощью фото и видеосъемки факты вылетов самолетов и отправляла данные захватчикам.



Следовательно, действия подозреваемой можно квалифицировать как помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Ей уже сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины).



Также прокуроры направили в суд ходатайство об избрании по ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве.

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