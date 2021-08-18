На Прикарпатье подполковник за $ 1300 помогал уклониться от призыва

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона.



"17 августа 2021 года задержан и.о. военного комиссара одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Прикарпатья на вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также превышении военным служебным лицом власти, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 368 и ч. 4 ст. 426-1 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, офицер требовал и получил 1300 долларов США взятки за содействие гражданину в уклонении от призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины.

Решаются вопросы сообщение подполковнику о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.