На Прикарпатье перевернулась пожарная машина: травмировались шесть спасателей

Об этом пердае пресс-служба ГСЧС.

"16 августа, около 9:00, во время следования на пожар легкового автомобиля в село Пшеничники Кольского района, на автомобильной дороге Р-21 "Долина - Хуст" в пгт. Выгода Кольского района перевернулся пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.

Так, в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 6 человек личного состава 10-й ДПРЧ города Долина, находившихся в пожарном автомобиле. Пострадавшие доставлены на обследование в КНП "Долинская БПЛ". Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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