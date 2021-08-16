На Прикарпатье перевернулась пожарная машина: травмировались шесть спасателей
В поселке Выгода в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием пожарной машины: пострадали шестеро спасателей, которых госпитализировали в больницу
Об этом пердае пресс-служба ГСЧС.
"16 августа, около 9:00, во время следования на пожар легкового автомобиля в село Пшеничники Кольского района, на автомобильной дороге Р-21 "Долина - Хуст" в пгт. Выгода Кольского района перевернулся пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.
Так, в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 6 человек личного состава 10-й ДПРЧ города Долина, находившихся в пожарном автомобиле. Пострадавшие доставлены на обследование в КНП "Долинская БПЛ". Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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