На Прикарпатье микроавтобус столкнулся с грузовиком: шестеро детей пострадали

Об этом сообщает пресс-служба полиции.



"На Надвирнянщине водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены восемь человек, среди которых шестеро - дети. Устанавливаются все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.



40-летний житель Житомирской области двигался автомобилем "Volkswagen Transporter" в направлении города Мукачево и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем "DAF". В последнем транспортным средством управлял 26-летний житель Надвирнянщины.



В результате аварии в больницу доставлен водитель автомобиля "Volkswagen Transporter" и семь пассажиров возрастом 38, 17, 15, 13, 11 (два человека) и 8 лет, являющиеся жителями Житомирской области.

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