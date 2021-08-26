На Прикарпатье люди частично перекрыли движение транспорта из-за плохого состояния дорог
В селе Оболоня Долинской территориальной громады на Прикарпатье люди частично перекрыли движение транспорта на дороге государственного значения Н-10
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Почти 60 человек из нескольких сел непрерывно ходят по пешеходному переходу. Свою акцию объясняют неудовлетворительным состоянием дороги Долина - Великая Турья.
"Пропускают частично служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми, в целом в течение часа 45 мин ходят по пешеходному переходу, а 15 мин пропускают транспорт", - сообщила полиция.
Обеспечивают правопорядок на месте полицейские групп реагирования патрульной полиции и полиция диалога.
Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с водителями и участниками акции. Правоохранители отмечают недопустимость любых правонарушений и решение вопросов исключительно в правовом поле.
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