На Приднепровской ТЭС произошло отключение одного работающего блока
На Приднепровской теплоэлектростанции (ТЭС) произошло отключение одного работающего энергоблока №9 из-за свища на поверхности нагрева котла
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ДТЭК.
"22 сентября на Приднепровской ТЭС отключен от сети единственный работающий блок №9 из-за свища на поверхности нагрева котла. Энергетики станции оперативно начали ремонтные робот для устранения причин сбоя и восстановления работы станции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на запланированном среднем ремонте находится десятый энергоблок ТЭС.
По информации ДТЭК, отключение энергоблока №9 Приднепровской ТЭС не повлияло на электроснабжение региона. Отключение потребителей нет.
Для компенсации мощностей и обеспечения стабильной работы энергосистемы ДТЭК Энерго планирует включить корпуса блока №5 на Криворожской ТЭС.
В пресс-службе добавили, что станция держит ситуацию на контроле и синхронизирует действия с НЭК "Укрэнерго".
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