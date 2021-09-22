На Приднепровской ТЭС произошло отключение одного работающего блока

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ДТЭК.



"22 сентября на Приднепровской ТЭС отключен от сети единственный работающий блок №9 из-за свища на поверхности нагрева котла. Энергетики станции оперативно начали ремонтные робот для устранения причин сбоя и восстановления работы станции", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на запланированном среднем ремонте находится десятый энергоблок ТЭС.



По информации ДТЭК, отключение энергоблока №9 Приднепровской ТЭС не повлияло на электроснабжение региона. Отключение потребителей нет.



Для компенсации мощностей и обеспечения стабильной работы энергосистемы ДТЭК Энерго планирует включить корпуса блока №5 на Криворожской ТЭС.



В пресс-службе добавили, что станция держит ситуацию на контроле и синхронизирует действия с НЭК "Укрэнерго".

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