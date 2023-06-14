Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Третью неделю нахожусь на Приазовском направлении. Мы уже перешли в активную фазу и интенсивно проводим боевые действия. Призываю всех украинцев не ждать скорых результатов. Нас ожидает сложная летне-осенняя кампания. Способности ВСУ значительно выросли. У нас есть опыт, огневые средства, системы связи и управление, и это все должно принести результат", - подчеркнул Прозапас.

Капитан ВСУ также добавил, что следует смотреть на карту и следить за официальными сообщениями представителей Минобороны и Генерального штаба Украины.