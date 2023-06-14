На Приазовском направлении ВСУ перешли в активную фазу боевых действий, - капитан ВСУ
Капитан ВСУ 36-й отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас отметил, что на Приазовском направлении Силы обороны Украины интенсивно ведут боевые действия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Третью неделю нахожусь на Приазовском направлении. Мы уже перешли в активную фазу и интенсивно проводим боевые действия. Призываю всех украинцев не ждать скорых результатов. Нас ожидает сложная летне-осенняя кампания. Способности ВСУ значительно выросли. У нас есть опыт, огневые средства, системы связи и управление, и это все должно принести результат", - подчеркнул Прозапас.
Капитан ВСУ также добавил, что следует смотреть на карту и следить за официальными сообщениями представителей Минобороны и Генерального штаба Украины.
- Украинское контрнаступление началось 4 июня. И в этот же день были освобождены первые села в Запорожье и Донетчине. На южном фронте контрнаступление идет успешнее, однако у Бахмута также есть достижения
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