Об этом сообщает AP .

По итогам второго тура выборов Наташа Пирц Мусар набирает 54% голосов, а ее конкурент, бывший министр иностранных дел Анже Логар – 46%.

Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента Словении.

Ранее она представляла интересы супруги бывшего главы Белого дома Дональда Трампа – Мелании Трамп в производствах об авторских правах и других делах в Словении, где родилась экс-первая леди США.

Наташа Пирц Мусар сменит на посту президента Словении Борута Пахора 22 декабря 2022 года.

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