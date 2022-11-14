На президентских выборах в Словении победила юрист, связанная с супругой Трампа
Президентские выборы в Словении впервые выиграла женщина, юрист Наташа Пирц Мусар, ранее представлявшая интересы супруги экс-президента США Дональда Трампа - Мелании Трамп
Об этом сообщает AP .
По итогам второго тура выборов Наташа Пирц Мусар набирает 54% голосов, а ее конкурент, бывший министр иностранных дел Анже Логар – 46%.
Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента Словении.
Ранее она представляла интересы супруги бывшего главы Белого дома Дональда Трампа – Мелании Трамп в производствах об авторских правах и других делах в Словении, где родилась экс-первая леди США.
Наташа Пирц Мусар сменит на посту президента Словении Борута Пахора 22 декабря 2022 года.
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