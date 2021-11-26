На пресс-марафон Зеленского журналисты будут заходить группами по пять человек: появился порядок проведения встречи
На пресс-марафоне президента Владимира Зеленского журналистов разделят на пять групп по пять человек. Каждая из групп будет иметь по 30 мин встречи с президентом
Об этом сообщил главный редактор телеканала "Дом" Алексей Мацуко.
"Журналисты будут входить группами по пять человек. Всего пять групп. По 30 минут на каждую группу", - написал он.
Отметим, что для трехчасового прессмарафона был выбран коворкинг Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная". Известно, что кинологи с собаками проверяют территорию, а возле здания собираются правоохранители, но окружения пока нет.
У здания также находятся работники управления госохраны и журналисты разных изданий.
Трансляцию прессмарафона можно будет посмотреть на странице "Эспрессо" в Facebook.
Фото: Арам Атесян, "Эспрессо"
- Напомним, ранее Офис президента анонсировал прессмарафон Зеленского, посвященный "экватору" его президентства . Он начнется в 12.00 26 ноября. Также представитель президента Сергей Никифоров обнародовал список из 32 СМИ, допустивших к участию в президентском прессмарафоне.
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