На пресс-марафон Зеленского журналисты будут заходить группами по пять человек: появился порядок проведения встречи

Об этом сообщил главный редактор телеканала "Дом" Алексей Мацуко.

"Журналисты будут входить группами по пять человек. Всего пять групп. По 30 минут на каждую группу", - написал он.



Отметим, что для трехчасового прессмарафона был выбран коворкинг Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная". Известно, что кинологи с собаками проверяют территорию, а возле здания собираются правоохранители, но окружения пока нет.





У здания также находятся работники управления госохраны и журналисты разных изданий.







Трансляцию прессмарафона можно будет посмотреть на странице "Эспрессо" в Facebook.



​​Фото: Арам Атесян, "Эспрессо"

Напомним, ранее Офис президента анонсировал прессмарафон Зеленского, посвященный "экватору" его президентства . Он начнется в 12.00 26 ноября. Также представитель президента Сергей Никифоров обнародовал список из 32 СМИ, допустивших к участию в президентском прессмарафоне.

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