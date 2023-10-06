Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

На преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС правительство дополнительно выделило 335 млн грн.

187 млн грн на первоочередное восстановление объектов водо- и теплоснабжения.

148 млн грн на другие задачи, в частности, ремонт дорог в Херсоне, которые необходимы для нормального функционирования города.

"Дополнительно было выделено 335 млн грн Херсонщине для дальнейших работ, направленных на реализацию программы преодоления последствий теракта России на Каховской ГЭС", - написал Шмыгаль.

Также он добавил, что в целом на ликвидацию последствий теракта России на Каховской ГЭС правительство выделило 11,9 млрд грн.