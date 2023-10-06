На преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС правительство дополнительно выделило 335 млн грн
Правительство дополнительно выделило 335 млн грн Херсонщине для дальнейших работ, направленных на реализацию программы преодоления последствий теракта России на Каховской ГЭС
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
На преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС правительство дополнительно выделило 335 млн грн.
- 187 млн грн на первоочередное восстановление объектов водо- и теплоснабжения.
- 148 млн грн на другие задачи, в частности, ремонт дорог в Херсоне, которые необходимы для нормального функционирования города.
"Дополнительно было выделено 335 млн грн Херсонщине для дальнейших работ, направленных на реализацию программы преодоления последствий теракта России на Каховской ГЭС", - написал Шмыгаль.
Также он добавил, что в целом на ликвидацию последствий теракта России на Каховской ГЭС правительство выделило 11,9 млрд грн.
- Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
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