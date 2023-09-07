На премию Вацлава Гавела номинировали главу Харьковской правозащитной группы

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Премия им. Вацлава Гавела, отмечающая выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами. Краткий список номинантов объявила отборочная комиссия премии, возглавляемая президентом ПАСЕ Тини Кокс.

В шортлист вошли представители Украины, Турции и Польши.

Евгений Захаров – украинский правозащитник, основатель Украинского Хельсинкского союза по правам человека и директор Харьковской правозащитной группы. В 2022 году он основал инициативу Трибунал для Путина, в рамках которой представители общественных организаций собирают и систематизируют информацию о военных преступлениях РФ в Украине.

Осман Кавала - активист, правозащитник и филантроп из Турции, арестованный в 2017 году за вероятную связь с протестами в парке Гези.

Юстина Выджинская – польская правозащитница, активистка по движению за права женщин и уязвимых категорий населения. Ее привлекли к уголовной ответственности за помощь женщине в прерывании нежелательной беременности и приговорили к общественным работам. Аборты запрещены законодательством Польши.

Победителя премии 2023 объявят на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге 9 октября.