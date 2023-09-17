На предприятии в Чернигове трех человек насмерть засыпало зерном
В воскресенье, 17 сентября, на предприятии в Чернигове произошла авария - на троих работников высыпалось около 100 тысяч тонн зерна, они погибли
Об этом пишет Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области.
Авария произошла около 11:00 – при разгрузке зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего и высыпалось зерно. Под завалами оказались три сотрудника, их не удалось спасти.
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