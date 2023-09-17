На предприятии в Чернигове трех человек насмерть засыпало зерном

Об этом пишет Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

Авария произошла около 11:00 – при разгрузке зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего и высыпалось зерно. Под завалами оказались три сотрудника, их не удалось спасти.