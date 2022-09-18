Попрошу вас перейти к так называемому детальному анализу чуда в Харьковском направлении. Мы понимаем, что ВСУ ударили настолько мощно, что российский фронт посыпался.

Собственно этим успехом вы обязаны тому, что с 3 апреля этого года проводили оборонную операцию в районе Донбасской дуги, на Донбассе. И в проводимой вами битве войском управляли очень хорошо, вы очень хорошо защищались, чем обескровили российскую армию. Россияне потеряли там свои лучшие войска, ломая зубы о вашу оборону на Донбассе. Вы нанесли россиянам невероятные потери на Донбассе. Россияне утратили свой потенциал. И благодаря этой истощившей россиян обороне сможете выигрывать следующие бои. Повторяю, первым величайшим сражением, вашим величайшим успехом является ваша оборона на Донбассе. Тот командир, который 4 месяца вел успешную оборону для меня является вашим героем. А все остальные операции сейчас являются следствием того, что вы истощили российскую армию на Донбассе и у нее уже нет сил защищаться или драться. И то, что произошло на Харьковском направлении – это результат двух факторов. Первый – то, что россияне потерпели поражение на Донбассе, а второй – то, что ваш президент и политики ввели россиян в заблуждение относительно намерений проведения главной операции, главного удара. Президент Зеленский и ваши командиры говорили, что намерены сделать это на Юге, на Херсонском направлении, там также проводились операции для запутывания, использовалось много средств, собственно под этим прикрытием вы собрали войско на Севере, к востоку от Харькова, к югу от Чугуева, и ударили по российской обороне, которая не была готова и состояла из слабого войска, потому что лучшие войска пошли, согласно вашим желаниям, на Юг Украины, на Херсонское направление. Поскольку вы запутали россиян относительно своих намерений. Оттуда этот успех на Харьковском направлении. И кажется, что это молниеносная битва, в которой вы разбили все российские силы, находившиеся к востоку от реки Сиверский Донец и к северу от Изюма. Сейчас они еще пытаются окопаться и обороняться, но, по моему мнению, этот ваш удар с юга вдоль восточного берега реки Оскол разрушит российскую оборону и россияне пойдут на север, за границу, потому что уже нет тех резервов, которыми могли бы закрыть эти позиции. И нет резервов, которые могли бы задержать ваше наступление. Не знаю намерений украинских командиров. Хотят ли дальше бить россиян в Харьковской области, но кажется, что это стоит завершить.

Господин генерал, мы не любим россиян, даже холодно их ненавидим, но мы никогда не думали, что их командиры настолько глупы или некомпетентны. Как так могло случиться, что они совершили такую большую ошибку.

Это говорит о том, что российские командиры – слабые командиры. Я их особо не знаю, но они точно слабы или плохо подготовлены, поскольку дали себя обмануть в ходе этой главной операции. Они были убеждены, что она будет на юге, перебросили туда войска, а вы ударили на север. Я бы сказал, что это школьная ошибка россиян. Похоже, что они не в состоянии спрогнозировать ход операции. И сейчас это одна очень важная вещь, преимущество, которое у вас есть, это ваша разведка, которая подробно мониторит передвижение российских войск. В свою очередь, россияне не могут разведать маневры ваших войск. Итак, имеете преимущество в разведке над ними, а преимущество в разведке – это информационное преимущество. А когда есть это преимущество, вы знаете, где ударить и когда ударить.

Я бы хотел поблагодарить и Польшу, которая нашла возможность выделить нам так называемые крабы. Ведь мы все еще ждем "леопардов" из Германии, что является довольно странной ситуацией. Как вы в целом оцениваете западную помощь? Речь идет о тех странах, которые обещают нам помогать, например, Испания, Германия, но по сей день мы этих танков не видим. Что происходит по вашему мнению? Они боятся россиян или, возможно, они считают, что Украина не должна победить россиян, потому что Россия может применить ядерное оружие? Как вообще выглядят переговоры?

Первым вопросом были танки "леопарды", у немцев уже нечего вам дать, потому что у них "леопардов" уже нет. А то, что есть, то, что дают чехам, это лом, лучше не брать. Как танкист, знающий эти танки, я вам этого не советую.

Лучше, чтобы американцы дали вам свои "Абрамсы" или Польша свои "леопарды", но это уже дело политиков.

Однако если говорить о западных странах, которые должны вам помогать, которые декларируют помощь, а на самом деле не помогают. Похоже, что политика Берлина, Парижа, Мадрида является политикой, которая опирается на ожидания Путина. То есть, действия, способствующие затягиванию войны. Берлин, Париж и Мадрид, на мой взгляд, проводят такую политику, которая должна служить затягиванию войны. Это для меня непонятно, потому что из-за них и война будет длиннее. Если они не выделяют помощи вам, то они ее саботируют, то есть способствуют Путину. А Путин в этот момент играет только на одно – продержаться осень и зиму до весны, если будет другой сценарий, вы его разобьете и выбросите до конца октября из Украины. Так и будет. Но здесь не может быть игр Парижа, Берлина и Мадрида на Путина, потому что это только приведет к затягиванию войны, приведет к большим жертвам в Украине в этой войне. А этого допустить нельзя. Использование ядерного оружия? Господин редактор, я считаю, что Путин не использует ядерное оружие, там, конечно, есть идиоты, но не такие, чтобы хотеть использовать ядерное оружие, во-первых. Во-вторых, они должны считаться с тем, что четко говорят и американцы, кто знает: если бы использовали ядерное оружие то получили бы ответ.

Но в любом случае сейчас мы имеем конвенционную войну. И вы очень точно назвали критическую дату для российских войск. Однако неизвестно, что будет с помощью, что будет с танками и так далее. Но входим, уже вошли, в осеннюю кампанию и ждет нас зимняя кампания.

Вообще россияне совсем не готовы к зиме, по моему мнению, именно потому, что у них тяжелые войска.

У них есть танковые и механизированные войска, поэтому осенью и зимой у них ограниченные возможности ведения боевых действий. Тем временем Украина имеет над ними преимущество, потому что, несмотря на танковые и механизированные войска, вас есть легкие формирования, с легким боевым снаряжением, которые могут осуществлять деятельность при любых погодных условиях. Поэтому я считаю, что у вас будет преимущество, потому что сможете вести боевые действия все время благодаря потенциалу легких войск. Легкие бронированные машины, много лёгкой пехоты, Нацгвардия. Есть гораздо больше возможностей, чем у россиян. Потому что они будут окапываться и прятаться за танками, поскольку ничего больше не имеют. На мой взгляд, россияне уже перешли к обороне на всем фронте. И любой ценой будут пытаться этот фронт удержать, чтобы не дать себя выбросить за пределы границы, в свою страну. Тогда как вы имеете разные возможности, имеете легкие войска, и их много, поэтому сможете проводить неожиданные атаки, бить россиян все время.

Пан генерал, а чего боятся россияне? То есть российские военные, они боятся какого-то мощного наступления на Юге, или они боятся, что часть их солдат попадет в какую-то ловушку, или они боятся ракетных ударов по их базам, например, в Крыму?

Прежде всего, они боятся Путина. Потому что Путин рубит головы, рубит и выбрасывает. Этого они больше всего боятся. Но очевидно, что боятся и украинской армии, поскольку не в состоянии предсказать, что она может сделать, неожиданные атаки, удары и так далее. По-моему, после результатов в Харьковской области следующей должна быть битва на Херсонском направлении. Конечно, на этом направлении следует уничтожить переправу российских войск через Днепр и

те 20 тысяч, которые там еще остались, взять в плен, потому что это голодные войска без амуниции, у них уже ничего нет, разве что будут есть в степях траву, потому что обеспечения уже давно не имеют.

Поэтому это войско надо взять голодным, тогда оно сдастся само. Тем более, что это войско очень деморализовано. И россияне любой ценой хотят удержать линию Днепра, чтобы украинцы не перешли Днепр на Херсонском направлении и не ударили по Крыму. Этого они панически боятся. Если бы вы так ударили, то пересекли бы им сухопутную связь России с Крымом. А это, собственно, было одним из поводов так называемой специальной операции. Если бы вам удалось это сделать еще в этом году, тогда россиянам останется только выйти из этой войны и просить о мире. На мой взгляд, они эту войну уже не выиграют, а сейчас есть время для вас, чтобы прикончить это войско на Херсонском направлении, и конечно отбить Харьковскую область. И, что также очень важно, мне кажется, это окончательно ликвидировать Луганскую и Донецкую "народные республики". Надо отбить и выгнать этих разных автономистских повстанцев, которые там выросли, потому что там их место, а автономии никакой там не будет, потому что это ваши территории и должны быть ваши области в вашем подчинении.

Но с другой стороны Россия пытается снабжать свои войска на правом берегу Днепра. И понимаем, что они будут пытаться организовать, возможно, воздушные мосты или другие способы именно потому, как вы хорошо сказали, что голодный русский солдат пойдет сдаваться.

Вы очень эффективно разбиваете их понтонные переправы, они не имеют обеспечения, у них заканчивается амуниция, у них заканчивается горючее, у них заканчивается еда. Это войско скоро будет ни на что не способно, потому что те солдаты траву уже едят. Они там скорее з голода умрут, чем Россия им поможет. Не будет воздушного моста, так как кому-то кажется, как под Сталинградом немцы помогали своим в армии Паулюса, потому что у вас хорошая ПВО. И все, что поднимется над Днепром, сразу же будет украинским ПВО сбито. Поэтому нет и возможности переправить российское войско, которое находится на западном берегу Днепра. Сейчас россиянам хотябы удержать оборону на восточном берегу, чтобы вы не преодолели Днепр и не ударили по Крыму, потому что этого они боятся больше всего.

Господин генерал, но на что рассчитывают россияне? Они стягивают военную технику, танки, бронированные машины и так далее на Юге. На что они рассчитывают? Возможно, они также готовят какое-то наступление на Запорожском направлении.

По моему мнению, Запорожье – это ваше направление, это вы должны оттуда ударить на Мариуполь.

Я считаю, что это ближайшее направление к Азовскому морю. Разве россияне в состоянии собрать такое преимущество, чтобы ударить на Запорожье? По-моему, не имеют таких возможностей, потому что этот район Херсонской и Запорожской областей хоть и оккупирован, но у россиян нет там много войска. И это войско очень обеспокоено, потому что они не могут дать ему помощь, поскольку некем. Путин хочет продержаться зиму, потому что он будет брать новобранцев. Вы знаете, что он увеличил штат армии на 137 тысяч?

Да.

Это для того, чтобы с октября набирать новобранцев. Он уже берет новобранцев, но имеет серьезную административную проблему. Российская администрация не была готова к войне, они не готовы, не имеют запасов, люди избегают войска и военной службы, уклоняются, бегут от нее. И российская администрация не справится с этой ситуацией, потому что они не в состоянии все это охватить, поскольку не готовы. Путин приказал перевести экономику из мирного состояния на военное. Планирует это сделать с октября. Но с октября, поскольку экономика не готова к переходу на военную, он не военизирует свои фабрики, потому что у них нет людей для работы в четыре смены, как он бы хотел. В связи с этим у россиян есть серьезные проблемы с новобранцами и с промышленностью, которая бы производила или ремонтировала ему снаряжение. Он надеется, что продержится зиму и сможет это сделать весной, будет больше сил, чем сейчас, чтобы, садясь за стол переговоров, иметь аргументы для запугивания. На мой взгляд, сейчас у вас есть преимущество и вы должны диктовать условия. Если сейчас немцы, испанцы и французы не станут стеной за вами так, как мы стоим, Путин будет тянуть эту войну дальше, будет продолжать ее. Если бы нам удалось политически построить единый фронт и Макрон будет говорить так, как мы говорим, так же будет говорить и Шольц, то удастся победить Путина политически и заставить его принять ваши условия, потому что он ставить условий не может.

Если я вас хорошо понял, то военную победу Путин не может одержать при нынешней ситуации в рамках традиционной войны? Мы видим, что сейчас они начинают мобилизовывать уже заключенных, чего можно ожидать от так называемых российских лагерных батальонов?

Думаю, они не слишком подготовлены, это пушечное мясо. Объясню иначе: у россиян есть одна проблема – переполненные лагеря и тюрьмы, потому что там столько заключенных, что уже просто места для них нет. Они высылают их на фронт, чтобы они там погибли, и таким образом решить проблему лагерей и тюрем, а не одержать победу в борьбе с вами.

Российская армия более или менее истощена, они не имеют много ресурсов ни человеческих, ни технических, но, возможно, они пытаются все переформатировать на уровень позиционной войны? Насколько сложно пробить их позиционную оборону?

Они перешли к обороне на всем фронте, у них нет другого выхода, должны обороняться.

Вы проводите свои операции аккуратно, готовите каждую операцию, знаете, где россияне имеют слабые места в обороне, знаете где и когда ударить. Также, по моему мнению, у россиян нет шансов защититься, потому что уже нет такого войска, которое могло бы вас задержать. А вы всегда бьете в удобное для себя время и способ. Так, как сделали на Харьковском направлении. Ключевой задачей является ликвидация Херсонского плацдарма, чтобы вы отбили Херсон и ликвидировали их на западном берегу Днепра.

Но Россия может пробовать ударить, например, с севера через Беларусь, речь идет обычно о Киеве. Конечно, они снова его не возьмут, но могут попробовать.

Не исключаю, что могут что-нибудь сделать.

Но Лукашенко не сделает ничего, потому что он панически боится революции и вашего войска.

Он уже точно не спит из-за того, что вы у границы стоите. Поскольку боится вас. Есть ли у россиян потенциал, чтобы ударить с севера? Если бы даже что-то было, то это будет короткое сражение, которое не изменит ситуации в этой войне. Это будет короткое наступление, если вообще им удастся. Они непредсказуемы и возможно все. Если бы они хотели сделать такую короткую операцию, то вы бы их быстро разбили, потому что имеете потенциал, а они его не имеют. Я не исключаю, что какие-то бои российская армия будет пытаться делать, но это им много не даст и точно не изменит хода войны, которую они проиграют.

А как вы оцениваете российский генштаб? То есть прославленных русских генералов, доктрину Герасимова и так далее. Почему оказалось, что они живут полностью в другой реальности?

Наверное, никто не понимает, что произошло. Пропаганда была совсем другой. Американцы перед войной тоже говорили, что российская армия может дойти до Варшавы, учения, которые были в НАТО, также показывали, что танковая армия наносит удар через Беларусь и доходит до Варшавы. Так было в учениях наших военных. Оказалось, что эта армия ничего не стоит, потому что она была избита и разбита вами в течение месяца, и должна была выйти из боев. Доктрина может и была хорошей, однако она была невыполнима в государственной системе России, где на каждом уровне все воруют и обманывают солдата. Этот солдат – последний в цепи снабжения и питания, снабжение его всем. Этого солдата не учитывают, так же как при царе Николае было, он является пушечным мясом. Итак, эту армию разворовывали. Шойгу имеет виллу во Франции, его дочь имеет виллу в Англии, у российских руководителей есть свои магазины на Западе. Простите, а откуда деньги? С пенсии покупали виллы во Франции или Испании? Нет таких опций. Воровали все. И воровало высшее руководство, которое, по моему мнению, является авторами этого упадка российской армии. Потому что ворами были командиры. Поэтому так разворована армия.

Господин генерал, а насколько сложно было бы, например, взять Крымский полуостров? Насколько мощно его обороняли бы россияне? Удалось бы его взять довольно быстро?

Условий для того, чтобы сейчас занять Крым, нет. Переход из Херсона в Крым довольно узок. Если бы россияне хотели оборонять Крым, могли бы это делать долго на этом узком перешейке. Тогда бы украинская армия могла вести десантно-морские, десантно-штурмовые операции. Разве что десантами удалось бы победить армию в Крыму. В то время как, по моему мнению, если бы вам удалось отбить Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую области, россияне захотели бы мирных переговоров, а вы тогда должны быть четкими: согласимся на мир, если отдадите нам Крым. И тогда мировое мнение, и они тоже – потому что я думаю, что Путин потеряет власть и умеренные зайдут в Кремль, те, кто хочет мира, кому достаточно той войны – согласятся на возвращение ситуации к 2014 году, когда Крым был украинским. Потому что вы на другое не согласитесь, они в Кремле не знают об этом, но с учетом того, какие жертвы вы несете, теперь нет другого выхода, Зеленский должен сохранить лицо, потому что обещал, что Крым будет украинским.

Насколько сложно уничтожить Крымский мост?

Этот мост очень интересный объект для удара для вас тоже. Но я считаю, что с ударом нужно подождать. Почему? Потому что это такой себе цветок в петличку, который вы в подходящий момент уничтожите. Потому что это будет что-то, что утопит Путина полностью. Это была гордость Путина, этот мост, он его открывал, это была гордость России, этот Керченский мост. И вы знаете, когда лучше этот мост уничтожить. Ждите своего момента, чтобы этим мостом добить его уже полностью, потопить Россию и российскую армию.

Такой себе гвоздь в российский гроб.