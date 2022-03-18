На правом берегу Днепра россиян отбросили на 70 км от Киева - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич, передает УНИАН.

Он сообщил, что захват Киева – это одна из самых главных стратегических задач для врага.



"Мы полностью сорвали планы врага. На сегодняшний день по правому берегу реки (Днепр) враг остановлен почти на 70 км и полоса внешнего кольца расширена до 70 км, что делает невозможным ведение огня по Киеву, кроме ракет. По левому берегу было небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. Так что можете быть спокойны. Но враг перешел ко второй тактике: цинично расстреливает нашу инфраструктуру", – заявил Грузевич.

Также он сказал, что каждый город возле Киева готовится как узел сопротивления.

"Могу вас заверить, что враг дальше не пройдет. Он будет остановлен. Единодушно все громады заявляют, что врага они дальше не пропустят", - подчеркнул Грузевич.

Он сообщил, что создана группировка войск для обороны Киева и Киевской области.

"Созданы два круга обороны, на которых враг остановлен и не имеет успеха. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское направление, враг вообще отказался от активных наступательных действий", - подчеркнул Грузевич.