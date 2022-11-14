Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"На правом берегу реки Днепр Херсонщины ситуация полностью контролируемая подразделениями ВСУ. Враг сумел вывести основную часть своих подразделений и техники, их перебрасывали в течение длительного времени со всеми мерами конспирации, но ВСУ произвели поражение живой силы и техники противника. Однако, сегодня на правом берегу реки Днепр остаются несколько банд оккупантов, которые бродят по Херсонщине и грабят местное население: это мародеры, алкоголики, уголовники и другие военнослужащие вооруженных сил армии агрессора, которые дезертировали, или те, которых в спешке забыли во время так называемой эвакуации врага с правого берега. Мы можем говорить, что это несколько сотен российских дезертиров, находящихся на правом берегу реки Днепр", – сообщил офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.



Тарас Березовец добавил, что враг перед отступлением с правого берега уничтожил все семь переправ, включая железнодорожные мосты, поэтому переправа может быть возможна только по водному или воздушному пути.



"Противник сегодня не готов к проведению никаких наступательных операций на освобожденном правобережье Херсона. Российские военнослужащие в подавленном состоянии, а также им не дали определенное время на ротацию. Часть своих подразделений россияне вывели на территории временно оккупированного Крыма, а остальные части уже начали перебрасываться на Донбасс и в район Мелитополя. Эти два направления враг считает самыми опасными для себя, особенно в районе Авдеевки, Соледара, Бахмута, а также Мелитополя", - отметил Березовец.

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14 ноября спикер ОК "Юг" Гуменюк сообщила, что во время бегства из Херсона россияне покинули вертолеты, танки и РСЗО

Также Институт изучения войны отметил, что Россия усилит наступление на Донбасс и после отступления из Херсона.

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