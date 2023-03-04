Об этом рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.

По ее словам, оккупанты продолжают обстреливать гражданское население на правом берегу Херсонщины, пытаются давить на людей.

"В частности, осознавая, что выбивание нашей контрбатарейной работой их артиллерийских позиций приводит к тому, что россияне не могут полноценно использовать артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, они начали применять дроны, сбрасывая боезапас на гражданских людей. Мы призываем местное население быть внимательными, следить за воздухом, небом и не собираться группами", - подчеркнула Наталья Гуменюк.