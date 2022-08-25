Об этомсообщает Politico.

Инспекция по здравоохранению и ожогам за молодежью сообщила о смерти младенца в приюте в селе Тер-Апель на востоке страны, расположенном в спортзале. Однако, в сообщении отметили, что не располагают полной информацией о смерти ребенка.

Этот случай вызвал реакцию у голландских политиков. Госсекретаря Эрика ван дер Бурга, ответственного за приюты и миграции, призвали написать письмо для выяснения обстоятельств смерти младенца. А член социалистической партии Джаспер ван Дейк даже запросил парламентские дебаты.

Голландский совет по делам беженцев подал в суд на правительстве из-за условий в центрах приема. В частности, они утверждают, что приюты непригодны для проживания и не имеют простейших условий жизни. Рассмотрение иска состоится в окружном суде Гааги 15 сентября.

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