На правительство Нидерландов подали в суд из-за смерти младенца в приюте для беженцев
Органы здравоохранения Нидерландов расследуют смерть трехмесячного младенца в спортзале, который служит убежищем для беженцев
Об этомсообщает Politico.
Инспекция по здравоохранению и ожогам за молодежью сообщила о смерти младенца в приюте в селе Тер-Апель на востоке страны, расположенном в спортзале. Однако, в сообщении отметили, что не располагают полной информацией о смерти ребенка.
Этот случай вызвал реакцию у голландских политиков. Госсекретаря Эрика ван дер Бурга, ответственного за приюты и миграции, призвали написать письмо для выяснения обстоятельств смерти младенца. А член социалистической партии Джаспер ван Дейк даже запросил парламентские дебаты.
Голландский совет по делам беженцев подал в суд на правительстве из-за условий в центрах приема. В частности, они утверждают, что приюты непригодны для проживания и не имеют простейших условий жизни. Рассмотрение иска состоится в окружном суде Гааги 15 сентября.
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