На позицию Израиля по войне РФ против Украины повлияли два фактора, - украинский посол
На отношение Израиля к войне РФ против Украины повлияли на усиление сотрудничества России с Ираном и общественное мнение
Об этом рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире Эспрессо.
"Ситуация неизменна в том, что два фактора повлияли на изменение этой позиции. Первый - безусловно, углубление сотрудничества России с Ираном. Во-вторых, фактор выборов и того, что война в Украине существенно повлияла на общественное мнение", - подчеркнул он.
По словам Евгения Корнийчука, именно поэтому в Израиле в преддверии выборов все ведущие политические силы высказались в поддержку Украины в этой войне.
"Более 80%, независимо от того, русскоязычные или ивритеязычны они, поддерживают Украину", - отметил посол.
- 26 октября Президент Украины отметил положительные сдвиги в двустороннем сотрудничестве с Израилем.
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