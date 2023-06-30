Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение На повестке дня – осознанное единство
OPINION

На повестке дня – осознанное единство

Ростислав Павленко
30 июня, 2023 пятница
18:06
Мнение

Украина уже сейчас должна принципиально изменить внутреннюю политику. Перейти к формуле выживания и развития

Сознательные люди посмеялись над бредом Пескова, что использование Украиной западного оружия — это "успехи демилитаризации".

Но это безумие имеет свою, помешанную, безумную логику. Так же, как и бред Путина, когда он называет "декоммунизацией" разрушение гражданской инфраструктуры и энергетических или промышленных объектов.

В Кремле, очевидно, осознают провал программы-максимум по поглощению Украины. Но им не в первый раз довольствоваться программой-минимум. Они считают, что у них есть время. Поэтому хотят обескровить Украину, удержать ту ее часть, что смогут, а потом навалиться еще раз.

О планах поочередности примирения и атак их спикеры говорят, не скрывая.

Уже сейчас более 60% поступлений Украины от экспорта – это агропродукция. Более половины бюджета формируется благодаря внешней помощи. В Кремле это рождает надежды.

Читайте также: Украине нужно демонстрировать, что она — своя для западного мира

Украина уже сейчас должна принципиально изменить внутреннюю политику. Перейти к формуле выживания и развития.

1. Осознанное единство. Жесткий мораторий на "ср*чи". Анонимные телеграмм-каналы, хейтерство и поиск пылинок в глазу друг друга должны быть остановлены. Преследование по политическому признаку тоже. Дела, возбужденные по политическим мотивам, закрыты.

Максимально задействован и расширен формат рабочих групп, платформ и площадок для выработки решений с участием различных партий и экспертов гражданского общества.

2. Прозрачность и сущностный контроль. Открытость всех процедур, процессов и смет, не связанных непосредственно с военными задачами. Парламентский и общественный контроль, свобода слова — но не для "ср*ча", а для профессиональной предметной дискуссии.

3. Справедливость и правосудие. Завершение перезагрузки судебной, антикоррупционной и правоохранительной систем под контролем общественности с непосредственным привлечением международных экспертов.

Читайте также: Если власть интересует результат, а не эпическая картинка...

4. Неприкосновенность и развитие громад. Направление средств из программ помощи на обустройство "жизненного пространства" украинцев в громадах. Контроль со стороны государства и общества, но без политической охоты на неугодных.

5. Абсолютный приоритет ВПК и связанных с ним научных, образовательных, инвестиционных программ. Сотрудничество с союзниками, привлечение технологий и инвестиций – при расширении собственного участия и воплощении собственных разработок.

Всё это реально. Все это совпадает с требованиями, которые следует выполнить на пути к НАТО и ЕС.

Выполнение или невыполнение этих пунктов покажет, кто желает выживания и развития Украины и ответственно над этим работает, а кто планирует "воцариться и убежать".

Источник

Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Россия
Война с Россией
пропаганда
Победа Украины
Читайте также:
вибух
30 июня, 2023 пятница
ВСУ поразили штаб и склад российских оккупантов в пригороде Бердянска
28 июня, 2023 среда
Когда занимаем окопы на Запорожском направлении, словно из-под земли вылезают россияне и начинается бой, - боец "Легиона Свободы" Денисов
Биньямин Нетаньяху
29 июня, 2023 четверг
Нетаньяху объяснил, почему не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
30 июня
18:04
Беларусь поставила на боевое дежурство дивизион ЗРК С-400: "Гаюн" установил его местонахождение
17:55
Новости компаний
Вклад в победу: ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation
17:53
СБУ идентифицировала двух оккупантов, которые из танка обстреливали жилые дома на Харьковщине
17:48
"Увеличиваем оборонные возможности": Наев оценил угрозы для севера Украины со стороны РФ и Беларуси
17:43
Дания
Дания выделила €170 млн на военную помощь Украине
17:41
Оккупанты полностью уничтожили растительность на острове Джарылгач, - ученый
17:25
"Киев готовится совершить теракт": ЦПД рассказал о новом нарративе пропаганды, который озвучили в МИД России
17:09
Эксклюзив
Кассетные боеприпасы очень быстро дадут преимущество ВСУ, - эксперт Defense Express Рябых
17:06
В Кировоградской области с 1 июля сократят комендантский час
16:59
Япония выделит Украине $1,5 млрд. На что пойдут средства
16:55
Матеуш Моравецкий
Польша заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО с учетом угроз от РФ
16:43
Выходила в свет 320 лет: старейшая ежедневная газета Европы издала последний бумажный номер
16:42
ЕС призвал Китай надавить на Россию для вывода войск из Украины
16:36
Сокращение украинского дубляжа является нарушением Конституции: Кремень о законопроекте по применению английского языка
16:31
Тайванцы отправляют Украине 48 "скорых", пожарных машин и джипов
16:28
Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА
16:28
Оккупанты могут вскоре осуществить очередной "жест доброй воли", – Гуменюк
16:14
Враг ударил по школе в Донецкой области: погибли учительница и бухгалтер, 6 сотрудников ранены
16:09
OPINION
Война в долгую. Это марафон, а не спринт
16:03
Рада отменила 2% единый налог для ФЛП с 1 августа
15:43
санкции против РФ
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
15:40
"Войне, кажется, нет конца": Папа Римский призвал к совместным "креативным усилиям" ради справедливого мира в Украине
15:38
OPINION
Где Шойгу и Суровикин? Кто придет за головой Путина
15:34
На Хортице после обмеления Днепра нашли древнюю дубовую лодку
15:32
Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополита Павла Лебедя. Подробности
15:14
Эксклюзив
Россияне не пускают персонал ЗАЭС к гидротехническим сооружениям, - мэр Энергодара Орлов
15:09
Pfizer
ЕС заключил соглашение с Pfizer и другими компаниями на поставку вакцин в случае будущей пандемии
15:07
Поставлял оккупантам военную технику из Сирии: СБУ объявила подозрение капитану российского судна
15:01
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ВСУ противостоит мощная вражеская группировка в количестве до 50 тыс. военных, - Череватый
14:55
Зеленский на Ставке поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью
14:54
На Харьковщине 13-летнему мальчику оторвало пальцы руки из-за взрыва боеприпаса
14:52
Буданов: РФ с технической стороны подготовила все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
14:44
В РПЦ заявили, что работают над обменом священников, против которых возбудили дела в Украине
14:25
В трех регионах Украины начался сбор озимых культур
14:22
Эксклюзив
Нужно уничтожать места производства бомб и барражирующих боеприпасов, инженеры – также важная цель, – авиаэксперт Храпчинский
14:18
США могут предоставить Украине ракеты ATACMS для увольнения Крыма, - военный эксперт Бадрак
14:06
OPINION
Рост цен на топливо усилит инфляцию
14:03
"Новый уровень жеста доброй воли": Литва в годовщину освобождения Змеиного призвала армию РФ покинуть Украину
14:03
Валерий Залужный
"Меня это не останавливает": Залужный объяснил, как ядерный шантаж РФ влияет на контрнаступление
13:58
Обновлено
Дональд Трамп
Трамп заявил, что Украина должна отдать РФ часть территорий. В ОП прокомментировали
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV