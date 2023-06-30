Сознательные люди посмеялись над бредом Пескова, что использование Украиной западного оружия — это "успехи демилитаризации".

Но это безумие имеет свою, помешанную, безумную логику. Так же, как и бред Путина, когда он называет "декоммунизацией" разрушение гражданской инфраструктуры и энергетических или промышленных объектов.

В Кремле, очевидно, осознают провал программы-максимум по поглощению Украины. Но им не в первый раз довольствоваться программой-минимум. Они считают, что у них есть время. Поэтому хотят обескровить Украину, удержать ту ее часть, что смогут, а потом навалиться еще раз.

О планах поочередности примирения и атак их спикеры говорят, не скрывая.

Уже сейчас более 60% поступлений Украины от экспорта – это агропродукция. Более половины бюджета формируется благодаря внешней помощи. В Кремле это рождает надежды.

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Украина уже сейчас должна принципиально изменить внутреннюю политику. Перейти к формуле выживания и развития.

1. Осознанное единство. Жесткий мораторий на "ср*чи". Анонимные телеграмм-каналы, хейтерство и поиск пылинок в глазу друг друга должны быть остановлены. Преследование по политическому признаку тоже. Дела, возбужденные по политическим мотивам, закрыты.

Максимально задействован и расширен формат рабочих групп, платформ и площадок для выработки решений с участием различных партий и экспертов гражданского общества.

2. Прозрачность и сущностный контроль. Открытость всех процедур, процессов и смет, не связанных непосредственно с военными задачами. Парламентский и общественный контроль, свобода слова — но не для "ср*ча", а для профессиональной предметной дискуссии.

3. Справедливость и правосудие. Завершение перезагрузки судебной, антикоррупционной и правоохранительной систем под контролем общественности с непосредственным привлечением международных экспертов.

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4. Неприкосновенность и развитие громад. Направление средств из программ помощи на обустройство "жизненного пространства" украинцев в громадах. Контроль со стороны государства и общества, но без политической охоты на неугодных.

5. Абсолютный приоритет ВПК и связанных с ним научных, образовательных, инвестиционных программ. Сотрудничество с союзниками, привлечение технологий и инвестиций – при расширении собственного участия и воплощении собственных разработок.

Всё это реально. Все это совпадает с требованиями, которые следует выполнить на пути к НАТО и ЕС.

Выполнение или невыполнение этих пунктов покажет, кто желает выживания и развития Украины и ответственно над этим работает, а кто планирует "воцариться и убежать".

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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