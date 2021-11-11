На повестке дня Минэнерго пока нет вопроса веерных отключений, - замглавы ведомства
Министерство энергетики Украины пока не рассматривает вариант введения веерных отключений
Об этом заявил Юрий Власенко, первый замминистра энергетики, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Сегодня в повестке дня Министерства энергетики вопрос веерных отключений не стоит. У нас достаточно объемов газа, чтобы обеспечить население до конца осенне-зимнего периода", - сказал Власенко.
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Украина 6 ноября возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. В Минэнерго Беларуси заявили, что поставки будут производиться в течение ноября.
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Веерные отключения электроэнергии в этот отопительный сезон возможны ближе к январю-февралю. Такой прогноз озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
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