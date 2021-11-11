На повестке дня Минэнерго пока нет вопроса веерных отключений, - замглавы ведомства

Об этом заявил Юрий Власенко, первый замминистра энергетики, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Сегодня в повестке дня Министерства энергетики вопрос веерных отключений не стоит. У нас достаточно объемов газа, чтобы обеспечить население до конца осенне-зимнего периода", - сказал Власенко.