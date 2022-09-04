Об этом он сообщил в твиттере.

"Обсудили усиление обороноспособности и дальнейшую всестороннюю поддержку Украины с канцлером Германии Олафом Шольцом. В повестке дня – энергетическая безопасность Европы. Предлагали направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН. Уверен, что Германия является надежным и последовательным партнером Украины", - пишет Шмыгаль.

Он также поблагодарил Шольца за инициативу организовать конференцию по восстановлению в Берлине в октябре.

"Работаем над практическими шагами, которые помогут начать восстановление как можно быстрее. При поддержке Германии стремимся усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями", – добавил премьер-министр.

Сотрудник Запорожской атомной электростанции Артем рассказал, что персонал в тяжелом морально-психологическом состоянии продолжает работу, но все прекрасно понимают, кто обстреливает станцию и город Энергодар.

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