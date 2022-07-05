На последних километрах Луганщины идут тяжелые бои, - Гайдай
Враг привлек много сил и средств
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг привлек много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для перебрасывания еще большего количества техники. Однако рашисты терпят большие потери, больницы на оккупированных территориях переполнены", - сообщил председатель ОВА.
"В последние дни украинские защитники плодотворно уничтожают орковские склады боеприпасов в глубоком тылу. Это замедляет действия противника на поле боя", - добавил он.
Гайдай также сообщил, что на оккупированных территориях россияне терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих, уничтожают все украинское.
- Вечером 5 июля Генштаб ВСУ сообщил , что агрессор продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины – украинские подразделения отражают атаки и сдерживают продвижение врага.
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