Об этом сообщает пресс-служба Дии.

"В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, так что связанные с ними услуги на портале Дия будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника (07.08)", - говорится в сообщении.

Временно не будут работать сервисы:

заявление о браке;

єМалятко;

дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и об изменении имени.

В пресс-службе Дии отметили, что в понедельник, 7 августа, все услуги будут работать в обычном режиме.