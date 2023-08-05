На портале Дия временно не будут работать некоторые услуги. Подробности
На портале сервиса государственных услуг онлайн "Дия" с 5 по 7 августа не будет работать несколько услуг: в реестрах актов гражданского состояния будут проводиться технические работы
Об этом сообщает пресс-служба Дии.
"В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, так что связанные с ними услуги на портале Дия будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника (07.08)", - говорится в сообщении.
Временно не будут работать сервисы:
- заявление о браке;
- єМалятко;
- дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и об изменении имени.
В пресс-службе Дии отметили, что в понедельник, 7 августа, все услуги будут работать в обычном режиме.
- В среду, 2 августа, в сервисе государственных услуг онлайн "Дия" вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг по смене места жительства. Теперь для изменения места проживания достаточно сделать несколько кликов в Дии и статус в реестре меняется автоматически.
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