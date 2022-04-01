На портале "Дия" снова можно внести изменения в ФЛП или закрыть его
На портале "Дия" возобновила работу функция внесения изменений или закрытие ФЛП, также можно автоматически зарегистрировать его
Об этом сообщила Минцифра .
"Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в Дии. Услуги снова доступны на портале Дия. Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности выключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже восстановили", - заявили в министерстве.
Теперь снова можно внести изменения в ФЛП или закрыть его.
"Также на днях заработала самая быстрая регистрация бизнеса в мире – автоматическая регистрация ФЛП. Услугой через Действие воспользовалось 1800 человек с момента ее возобновления", - отметили в Минцифре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное