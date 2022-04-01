На портале "Дия" снова можно внести изменения в ФЛП или закрыть его

Об этом сообщила Минцифра .



"Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в Дии. Услуги снова доступны на портале Дия. Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности выключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже восстановили", - заявили в министерстве.



Теперь снова можно внести изменения в ФЛП или закрыть его.



"Также на днях заработала самая быстрая регистрация бизнеса в мире – автоматическая регистрация ФЛП. Услугой через Действие воспользовалось 1800 человек с момента ее возобновления", - отметили в Минцифре.

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