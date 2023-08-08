Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии На портале "Дия" появилась возможность зарегистрироваться на экзамен для моряков CES 6.0

На портале "Дия" появилась возможность зарегистрироваться на экзамен для моряков CES 6.0

8 августа, 2023 вторник
14:44
Технологии

Зарегистрироваться на экзамен для моряков CES 6.0 можно онлайн на портале "Дия". Закончилось бета-тестирование услуги

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Квалификационный экзамен - событие, через которое проходит каждый моряк. Его необходимо сдавать как для старта карьеры, так и для получения нового звания. Раньше, чтобы записать на экзамен, нужно было обращаться в территориальный центр Администрации судоходства. В Украине таких центров только 4, поэтому процесс занимал кучу времени. Дия упростила это в несколько кликов", - говорится в заявлении.

Сообщается, теперь можно получить онлайн приглашение не выходя из дома. Запись на прохождение теста CES 6.0 уже доступна на портале "Дия" .

После получения приглашения экзамен необедно будет сдать в Киеве, Одессе или Варшаве по выбору.

"Не останавливаемся и тестируем другие услуги по дипломированию моряков. Меняем систему, чтобы коррупционные схемы остались только в воспоминаниях", - подчеркивают в Минцифре.

  • В июне на портале "Действие" приступили к бета-тестированию услуги закрытия статуса физического лица-предпринимателя, не нужно будет ходить в государственные органы.
  • Кроме этого, с 21 июня у Дии появилась услуга автоматического закрытия ФЛП – отныне не нужно ждать, пока заявление проработает человек, все можно сделать прямо на портале.
  • 2 августа в сервисе государственных услуг онлайн "Дия" вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг по изменению места жительства.
  • Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о расширении государственной программы ипотечного кредитования "еселя" для большего количества украинцев. Подать заявку можно в Дии.
  • 4 августа стало известно, что моряки в Украине смогут получать онлайн квалификацию. Электронная копия документа будет отображаться в личном кабинете, а оригинал можно будет получить после рейса.
Общество
Мир
Польша
Одесса
новости Киева
Дія
Читайте также:
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
6 августа, 2023 воскресенье
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
ракети Taurus
7 августа, 2023 понедельник
В Бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, – нардеп Чернев
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
7 августа, 2023 понедельник
Игнат объяснил, как "кинжалы" оказались в небе Беларуси во время обстрела Украины 5 августа
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.87
    Покупка 36.87
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
8 августа
14:40
Обновлено
Число погибших в результате российских обстрелов Кругляковки Харьковской области возросло до трех
14:33
Атака ботов: подробно о том, как работает российский механизм распространения лжи в интернете, - Детали
14:31
В Херсонской области захватчики имитируют отвод войск для выявления проукраински настроенных граждан
14:27
В Чили зафиксировали новый зимний температурный рекорд
14:13
Россияне обстреляли село в Николаевской области: пострадали двое детей
14:10
СБУ обнаружила около 10 шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы ВСУ
14:09
OPINION
Почему Путин не способен на долгую войну?
14:06
OPINION
Уроки грузинского
13:44
Американские технические группы поддерживают TikTok в иске против запрета штата Монтана
13:41
Россияне убили 78 работников ГСЧС с начала полномасштабного вторжения
13:36
Эксклюзив
"Возле Крыма корабли РФ не чувствуют себя в безопасности": ВМС Украины
13:32
В Одессе продолжили работу кафе и ресторанов
13:25
Марс
На Марсе сокращается продолжительность суток
13:22
Лига чемпионов: Матч между АЕК и загребским "Динамо" перенесли из-за убийства фаната
13:22
ГУР в зоне боевых действий тестирует новый украинский беспилотник SpyGun
13:16
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО готовит отчет о поврежденных россиянами объектах культурного наследия в Одессе. Он станет доказательством в международных судах
13:11
В ОП подвели итоги саммита в Джидде и рассказали об алгоритме реализации украинской Формулы мира
13:11
В Австрии на одном из самых больших оркестровых фестивалей мира выступит Киевский симфонический оркестр
13:05
Смерть мобилизованного с эпилепсией в Одесской области: омбудсмен заявил о необходимости справедливого расследования
13:04
В Италии презентуют украинский фильм "Памфир"
13:00
Партнерский материал
Выбирай украинское: как маркетплейс SHOPPING.UA объединил отечественных производителей и покупателей
12:52
В генштабе Эстонии оценили шансы ВСУ к зиме прорваться через оборону России
12:45
Несмотря на риски, европейские трейдеры начали хранить газ в Украине, - Reuters
12:38
Эксклюзив
"Будут адскими для России": в Воздушных Силах надеются, что у украинских пилотов появятся ракеты Taurus
12:31
Минобороны Польши направило еще 1 тыс. военных к границе с Беларусью
12:19
Пытал украинцев в херсонском изоляторе: задержан коллаборант, который присягнул РФ
12:11
Zoom
Отменили дистанцию: Zoom приказала работникам вернуться в офисы
12:09
OPINION
Родственники погибших не могут смириться с потерей
12:08
В Минэкономики надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий
11:52
Вагнеровцы в Беларуси строят новый лагерь на границе с Украиной, - Центр нацсопротивления
11:39
Обновлено
В Покровске завершили разбор завалов после российского удара: погибли 7 человек, 88 получили ранения
11:30
Российская армия ударила по Никольскому на Херсонщине: ранена женщина
11:14
После саммита в Джидде Ван И заверил Лаврова, что Китай остается беспристрастным по поводу войны в Украине
11:13
Tesla авто
В компании Tesla сменился финдиректор
11:10
В Донецкой области СБУ разоблачила участниц агентурной сети, собиравших данные об ВСУ
11:05
Постпред США при ОБСЕ уточнил, какие гарантии безопасности может получить Украина
10:59
Вряд ли ОБСЕ будет местом для мирных переговоров между РФ и Украиной, – постпред США
10:50
Эксклюзив
"Уникальная работа": командир роты БПЛА рассказал, как его подразделение уничтожает вражеские танки на Купянском направлении
10:44
Армия РФ обстреляла 8 областей Украины в сутки: 12 человек погибли, 93 ранены
10:40
Обзор
Друзья Путина обходят санкции, Китай обещает России быть беспристрастным, а Беларусь усиливает напряжение в Польше и Литве. Акценты мировых СМИ 8 августа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV