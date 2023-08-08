Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Квалификационный экзамен - событие, через которое проходит каждый моряк. Его необходимо сдавать как для старта карьеры, так и для получения нового звания. Раньше, чтобы записать на экзамен, нужно было обращаться в территориальный центр Администрации судоходства. В Украине таких центров только 4, поэтому процесс занимал кучу времени. Дия упростила это в несколько кликов", - говорится в заявлении.

Сообщается, теперь можно получить онлайн приглашение не выходя из дома. Запись на прохождение теста CES 6.0 уже доступна на портале "Дия" .

После получения приглашения экзамен необедно будет сдать в Киеве, Одессе или Варшаве по выбору.

"Не останавливаемся и тестируем другие услуги по дипломированию моряков. Меняем систему, чтобы коррупционные схемы остались только в воспоминаниях", - подчеркивают в Минцифре.