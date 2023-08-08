На портале "Дия" появилась возможность зарегистрироваться на экзамен для моряков CES 6.0
Зарегистрироваться на экзамен для моряков CES 6.0 можно онлайн на портале "Дия". Закончилось бета-тестирование услуги
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Квалификационный экзамен - событие, через которое проходит каждый моряк. Его необходимо сдавать как для старта карьеры, так и для получения нового звания. Раньше, чтобы записать на экзамен, нужно было обращаться в территориальный центр Администрации судоходства. В Украине таких центров только 4, поэтому процесс занимал кучу времени. Дия упростила это в несколько кликов", - говорится в заявлении.
Сообщается, теперь можно получить онлайн приглашение не выходя из дома. Запись на прохождение теста CES 6.0 уже доступна на портале "Дия" .
После получения приглашения экзамен необедно будет сдать в Киеве, Одессе или Варшаве по выбору.
"Не останавливаемся и тестируем другие услуги по дипломированию моряков. Меняем систему, чтобы коррупционные схемы остались только в воспоминаниях", - подчеркивают в Минцифре.
- В июне на портале "Действие" приступили к бета-тестированию услуги закрытия статуса физического лица-предпринимателя, не нужно будет ходить в государственные органы.
- Кроме этого, с 21 июня у Дии появилась услуга автоматического закрытия ФЛП – отныне не нужно ждать, пока заявление проработает человек, все можно сделать прямо на портале.
- 2 августа в сервисе государственных услуг онлайн "Дия" вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг по изменению места жительства.
- Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о расширении государственной программы ипотечного кредитования "еселя" для большего количества украинцев. Подать заявку можно в Дии.
- 4 августа стало известно, что моряки в Украине смогут получать онлайн квалификацию. Электронная копия документа будет отображаться в личном кабинете, а оригинал можно будет получить после рейса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное