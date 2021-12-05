На портале "Дия" появилась возможность оформить субсидии, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в facebook.

По его словам, украинцам стали доступны новые онлайн-услуги.

"Теперь на портале Дия можно оформить субсидии, подать заявку на назначение или перерасчет пенсии, получить справки ОК-5 и ОК-7. Больше не нужно приносить кучу бумаг или сидеть в очередях, чтобы получить эти услуги. Ведь все теперь можно сделать, не выходя из дома. Достаточно заполнить анкету, подать заявку или сгенерировать нужную справку в несколько кликов", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что также на этой неделе было запущено бета-тестирование места изменения регистрации онлайн.