На портале "Дия" появилась функция запроса на назначение или перерасчет пенсий
На портале "Дия" появилась возможность сделать заявку на перерасчет или назначение пенсии
Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министр отметил, что для предоставления этой услуги был максимально автоматизирован процесс, чтобы уменьшить количество нужных документов, полей для заполнения и ускорить процедуру.
Чтобы оформить назначение или перерасчет выплат через портал "Дия", нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку.
Федоров отметил, что в условиях пандемии коронавируса такие инновации обезопасят пожилых людей от риска инфицироваться в очередях.
Министр социальной политики Марина Лазебная во время онлайн-презентации новых электронных услуг добавила, что благодаря новой функции можно будет за несколько минут заполнить заявку, засвидетельствовать электронной подписью, а необходимые документы подтянутся автоматически.
Также в портале "Дия" появилась возможность оформить справки ОК-7 (о страховом стаже) и ОК-5 (о трудовом стаже), важные для получения и перерасчета пенсий.
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