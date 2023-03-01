Об этом информируют в Минцифре.

"Выписка о месте проживания ребенка доступна и на портале Дия. Раньше получить услугу можно было в смартфоне, а теперь и на компьютере. Оформляйте документ онлайн на портале Дия и загружайте в PDF-формате в течение нескольких минут", - пишет пресс-служба.

Сообщается, чтобы получить документ, необходимо: авторизоваться на портале Дия, в разделе "Услуги" выбрать "Справки и выписки", нажать "Выписка о месте жительства", выбрать - получить выписку, указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка.

"Несколько минут вы получаете справку, которую не нужно носить с собой. Создаем профессиональный сервис для украинцев", - подчеркивают в ведомстве.