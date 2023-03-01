На портале Дия отныне можно получить выписку о месте жительства ребенка
Министерство цифровой трансформации разрешило на портале Дия получить выписку о месте жительства ребенка. Ранее эта услуга была доступна только в приложении
Об этом информируют в Минцифре.
"Выписка о месте проживания ребенка доступна и на портале Дия. Раньше получить услугу можно было в смартфоне, а теперь и на компьютере. Оформляйте документ онлайн на портале Дия и загружайте в PDF-формате в течение нескольких минут", - пишет пресс-служба.
Сообщается, чтобы получить документ, необходимо: авторизоваться на портале Дия, в разделе "Услуги" выбрать "Справки и выписки", нажать "Выписка о месте жительства", выбрать - получить выписку, указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка.
"Несколько минут вы получаете справку, которую не нужно носить с собой. Создаем профессиональный сервис для украинцев", - подчеркивают в ведомстве.
- В конце декабря в Дии также стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения и получения выписки о несудимости.
- Кроме того, стало известно, что Министерство цифровой трансформации Украины не планирует внедрять новые сервисы в Дии для отправки повесток.
- Подать заявление о регистрации брака можно с 27 февраля онлайн в Дии. Разработчики завершили тестирование услуги в приложении.
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