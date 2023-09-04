На портале Дия добавили четыре онлайн-сервиса для семей с детьми
Некоторые категории семей с детьми будут получать помощь от государства на портале Дия без ксерокопий и посещения госучреждений
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"Раньше, чтобы оформить заявление о помощи, необходимо было собирать справки и документы в госучреждениях, стоять в очередях и подтверждать статус семьи справками. Трансформируем систему - вся информация о вас будет подтягиваться из электронных реестров", - говорится в заявлении.
В настоящее время запустили четыре социальных онлайн-сервиса на портале:
- помощь при усыновлении ребенка
- помощь на ребенка одинокой матери или отцу
- помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
- помощь человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью .
Для того чтобы получить помощь от государства, необходимо перейти на портал Дия, заполнить заявление и засвидетельствовать его электронной подписью.
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