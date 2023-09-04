На портале Дия добавили четыре онлайн-сервиса для семей с детьми

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Раньше, чтобы оформить заявление о помощи, необходимо было собирать справки и документы в госучреждениях, стоять в очередях и подтверждать статус семьи справками. Трансформируем систему - вся информация о вас будет подтягиваться из электронных реестров", - говорится в заявлении.

В настоящее время запустили четыре социальных онлайн-сервиса на портале:

Для того чтобы получить помощь от государства, необходимо перейти на портал Дия, заполнить заявление и засвидетельствовать его электронной подписью.