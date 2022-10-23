На пороховом заводе в российской Перми прогремел взрыв. Возник пожар, есть жертвы, - СМИ
Вечером, 22 октября, в российской Перми возник пожар и произошел взрыв на пороховом заводе
Об этом сообщают российские СМИ.
По информации от очевидцев, под завалами порохового завода в Перми могут находиться четыре человека. Известно, как минимум о трех погибших. На предприятии работают спасатели.
На производстве возник пожар площадью 20 квадратных метров. Это не первый случай взрыва в Перми. Подобные трагедии на пороховом заводе происходят регулярно. В последний раз предприятие взрывалось в мае. Тогда погибли три сотрудницы.
Несколько дней назад сообщалось, что в районе завода был виден дым.
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