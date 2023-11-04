Обострение ситуации на Ближнем Востоке начало расходиться волнами по всему миру. На прошлой неделе, кроме обстрелов территории Израиля со стороны террористов ХАМАС и Хезболлы, начали добавляться новые игроки и новые провокации.

Несколько ракет и беспилотников были запущены с территории Йемена. Они шли по акватории Красного моря в направлении Израиля и были перехвачены эсминцем США. Дроны запустили хуситы, контролирующие столицу Йемена и значительную территорию страны, и являющиеся очередной прокси-армией теократического режима аятолл в Иране. После лет гражданской войны они потеснили просаудовские правительственные силы. Эр-Рияд и Тегеран, при поддержке Пекина, решили возобновить диалог и на время не обострять периферийные войны. Хуситы подписали очередное перемирие и решили перенацелиться на Израиль. Хуситы уже объявили мобилизацию в поддержку террористов ХАМАС в секторе Газа. Кстати, хуситы утверждают, что владеют ракетой на жидком топливе, известной как "Туфан", которая может иметь дальность полета 1350-1950 км. Йемен и Израиль, разделенные Саудовской Аравией, находятся на расстоянии около 1580 км друг от друга в ближайшей точке.

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Кроме того, подверглись обстрелу военные базы США в Сирии и Ираке. Атака в Ираке произошла спустя несколько часов после того, как в результате удара по больнице в Секторе Газа погибли сотни палестинцев. Ранее один из шиитских лидеров Ирака Али ас-Систани осудил Израиль и призвал мир противостоять "ужасной жестокости" в Газе. Четко о своей враждебной к США позиции заявил и глава близкой к Ирану группы "Организация Бадр" Хади Аль-Амири. Они призвали к выведению из Ирака американцев силой.

В Средиземном море уже курсируют две авианосные группы США, которые власти в Вашингтоне обещают применить в случае масштабного нападения на Израиль со стороны Ирана или контролируемых им группировок в Ливане и Сирии. В то же время, лидеры Западного мира ежедневно ездят в Тель-Авив, очевидно, уговаривать руководство Израиля не поддаваться на провокации и решать вопросы ХАМАС с максимальной осторожностью.

В том числе, чтобы не спровоцировать очередной кризис беженцев и не дать оправданий агрессивным игрокам в регионе для полномасштабного нападения на Израиль. Который вполне может привести к той же глобальной войне, о которой предупреждает Буданов.

Это кроме силовых противостояний, которые уже вспыхивают в европейских городах, где мигранты из мусульманского мира проводят акции поддержки террористов.

По состоянию на данный момент ситуация может свалиться в невиданную эскалацию в любой момент.

И в этой ситуации наблюдаются очевидные и неочевидные параллели с войной России против Украины.

Из очевидного – формирование новой "оси зла" из числа России, Ирана и Северной Кореи фактически завершено. При вполне понятном участии Китая, видящего себя главным выгодоприобретателем от действий этой оси.

В Пекине считают, что они смогут контролировать своих клиентов и в случае "управляемого обострения" разыграют партию, что не только ослабит Запад, но и сузит для своих клиентов коридор для маневра. Другими словами, китайцы считают, что в итоге Пхеньян, Тегеран и Москва будут их ручными песиками на побегах. Мир же окончательно разделится на две сферы влияния. Но ведь все может пойти не так, как думают в Поднебесной. Их клиенты могут заиграться и нажать не ту кнопку.

Стороны активно вооружают друг друга. Вышло так, что иранские, северокорейские и российские снаряды летят по позициям как Вооруженных сил Украины, так и Армии обороны Израиля. Хезболла стреляет российскими комплексами "Корнет" по танкам ЦАХАЛа, а мировые издания пишут об обнаружении оружия Пхеньяна в террористов ХАМАС. Которые также используют ракеты иранского производства.

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Неочевидны события, предшествовавшие как нападению России на Украину, так и нападению террористов и потенциально Ирана на Израиль.

Сектор Газа – это этакая "замороженная конфликтная зона", с которой у Израиля был свой "Минск-2". Власти в Иерусалиме долгое время проводили политику умиротворения ХАМАСа. Десятки тысяч арабов с этой территории получали разрешения на работу в Израиле и ежедневно ездили зарабатывать в еврейское государство. Израиль поставлял в Газу свет, воду и топливо. И все это время фактически прокси-армия Ирана и эмира Катара, финансирующих ХАМАС, готовилась к нападению.

Израиль, в свою очередь, ушел во внутриполитические разборки. В стране чуть ли не каждый год проходили досрочные парламентские выборы. Из-за действий власти под руководством Биньямина Нетаньяху, избранной на последних таких выборах, в Израиле начался настоящий общественный раскол, вылившийся в масштабные уличные акции. Политическое напряжение начало влиять на армию и спецслужбы, которые также затронули общественный раскол.

В конце концов, несколько дней назад глава военной разведки Израиля Аарон Халива опубликовал письмо, в котором признал свою ответственность за трагедию 7 октября. "АМАН под моим руководством потерпел неудачу, не предупредив о готовившемся нападении. Мы провалили важнейшую миссию", – написал Халива, добавив, что несмотря на это, будет воевать до победного конца. С подобным заявлением выступил и руководитель израильской контрразведки.

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И в этом смысле нападение ХАМАСа подобно нападению россиян в 2014-м году. Политическая картина очень похожа. И наблюдается поразительное отличие от полномасштабного нападения россиян в 2022 году, о котором военная разведка Украины знала точно и публично предупреждала.

Именно это знание ГУР МО позволило сломать план захватчиков по быстрому захвату Киева и установлению в Украине марионеточного режима.

Другое неочевидное сходство состоит в том, что сейчас Израиль всячески умеряют западные союзники. Наземная операция в Газе постоянно откладывается, как пишут мировые издания, благодаря уговорам Вашингтона. Приезжал и канцлер Германии, и премьер Великобритании, и целый ряд других деятелей стран НАТО. Меседжи все схожи.

Точно таким же образом эти же люди пытаются ограничить Украину, например, в применении западного оружия на территории России.

Проблема состоит в том, что политика замораживания конфликтов или превращение их в конфликты низкой интенсивности перестает работать. Блок агрессивных государств сформирован, а их прокси совершают все новые и новые провокации. Очевидно, тоталитарные режимы желают этой самой глобальной войны.

Если удастся удержать эскалацию в Украине и в Израиле, удастся ли это сделать в случае нападения КНДР на Южную Корею? А в случае нападения Китая на Тайвань? А если вспыхнет в Южной Азии? А когда пакистанские прокси нападут на Индию? А еще один геноцид в Африке? И везде ушки Пекина или "вагнера"...

И действительно, мир стоит перед исконным выбором: что лучше – ужасный конец или ужас без конца?

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Об авторе: Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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