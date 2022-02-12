На пороге большой войны: удастся ли Путину совершить блицкриг против Украины? - расследование журналистов телеканала "Еспресо"

Об этом говорится в расследовании журналистов "Еспресо" специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким".



10 февраля в соседней Беларуси начаты самые масштабные со времен завершения холодной войны совместные военные учения "Союзная решимость-2022". 30-тысячное войско Кремль перебрасывал из Сибири и с Дальнего Востока. На белорусских аэродромах в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах размещены самые современные российские истребители Су-35, штурмовики Су-25СМ и бомбардировщики Ту-22М3. По сообщениям Минобороны РФ, маневры проходят на пяти полигонах, расположенных на западе и юго-западе Беларуси – Доманевском, Гожском, Обуз-Лесновском, Брестском и Осиповицком. Но на самом деле войска сконцентрированы и на приграничных с Украиной направлениях: в Гомеле и Речице – там, где нет больших общевойсковых полигонов. И это новая очевидная военная угроза Украине уже с севера: прямо до Киева оттуда – рукой подать.

К противовоздушной обороне военных учений "Союзная решимость-2022" привлечены боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, ракетные комплексы "Искандер-М" и ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Последний в 2015 году был замечен на оккупированных территориях востока Украины. Кроме техники, в Беларусь переброшены подразделения воздушно-десантных войск, сил специальных операций и морской пехоты.

"Судя по составу этих сил и средств, которые там находятся, назвать эти учения оборонными очень трудно. К примеру, десантный спецназ. Это не те войска, которые должны сидеть в обороне, у них другое предназначение, у них другая тактика действий. Кроме того, какие оборонительные действия могут быть у самолетов СУ-35?” – отмечает военный эксперт Владислав Волошин.



В преддверии учений диктатор Лукашенко в интервью российским пропагандистам намолол кучу агрессивных нарративов в отношении Украины: обещал поддержать агрессию Путина, оскорблял главу украинского государства и унижал нашу боеспособность. Но Лукашенко забывает, что воевать с Украиной – это не разгонять мирных белорусских митингующих. Да, 45-тысячная белорусская армия имеет артиллерию, танки, противовоздушную оборону и какую-никакую авиацию, но в отличие от нас – не имеет опыта боевых действий. Вместо этого они вполне подходят на роль прокси-сил, способных спровоцировать конфликт и поддерживать более сильных российских союзников.



Наша общая граница с Беларусью – это более тысячи километров. Местность лесистая и болотистая. На некоторых участках реки. Еще во время миграционного кризиса, созданного Минском в 2021-м на границах Польши, украинские пограничники начали усиливать наш рубеж на севере: инженерные заграждения колючей проволокой егоза, более плотные патрули, более внимательное наблюдение. Это позволит вовремя выявить незваных гостей и при необходимости подтянуть армейские резервы. К примеру, в заброшенном городе Припять недавно МВД провело тактико-специальные учения в условиях городского боя. По легенде вражеская диверсионная группа захватила город. Посредством воздушной разведки противника обнаружили. На его уничтожение под прикрытием БТР-4 выдвинулся отряд спецназовцев Нацгвардии. Точными выстрелами группа снайперов обезвреживает определенные опасные цели.



Главным принципом тактики уличных боев является последовательное уничтожение противника от здания к зданию. Бой идет на коротких дистанциях и требует оперативно идентифицировать цели "свой-чужой". При поддержке минометов гвардейцы обезвреживают условного неприятеля.

Зеркально к российско-белорусским маневрам, Вооруженные силы Украины начали командно-штабные учения "Метель-2022" сразу в нескольких регионах по всему периметру границы, кроме западного направления.



"Ривне, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чернигов, Сумы, Одесса. И это только полигоны. А есть еще отдельные площадки, отдельные места где как раз с 10-20 февраля будут проходить учения украинских вооруженных сил с возможностями применения байрактаров, джавелинов и нлав, которые мы недавно получили от Королевства Британии”, – рассказал министр обороны Украины Алексей Резников



На границе с аннексированным Крымом военные провели учения по отражению возможной танковой атаки. Армейцы тренировались использовать противотанковые пушками - МТ-12Р "Рута", которые оснащены радиолокационным прицелом, что позволяет обнаруживать и попадать в цели почти на четырехкилометровом расстоянии. В состав эшелонированной системы обороны были вовлечены инженеры-саперы, обустраивавшие минные заграждения, а рота танков Т-64, развернувшись боевым порядком, вступила в бой с условным противником.



"На полигонах по всей территории государства командиры и начальники, используя полученные знания по практике, стандартам и процедурам, принятым в странах-членах НАТО будут совершенствовать способы ведения обороны, в том числе и асимметричные действия", - отмечает командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.



Россия беспрецедентно увеличивает свои военные силы и на море. Украине это угрожает крупными десантными операциями в районе Одессы и Николаева, а на Азове – постоянная угроза с моря Мариуполю и Бердянску.

На этой неделе три больших десантных корабля балтийского флота - "Королев", "Калининград", "Минск" и три больших десантных корабля Северного флота - "Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк" вошли в порт Севастополя. По приблизительным подсчетам такая группировка десантных кораблей способна взять на борт и перевезти около 150 основных танков или до 250 боевых бронемашин и около 4 тысяч морских пехотинцев. Начиная с 15 февраля к этой группировке присоединятся ракетные фрегаты с крылатыми ракетами на борту "Адмирал Григорович" и "Адмирал Касатонов". Такого количества российского флота в акватории Черного и Азовского морей не было даже в 2014 году во время аннексии Крыма.



“Такого количества кораблей достаточно, чтобы провести две или даже три десантных операции в разных районах побережья Украины, как Азовского, так и Черного морей. Одна-две могут быть отвлекающими, а одна или две из трех могут быть теоретически, я подчеркиваю – реальными.



Впервые Россия отправляет в существующую группировку кораблей в Средиземном море три ракетных крейсера типа "Атлант" - "Москва", "Варяг", "Маршал Устинов". Во времена холодной войны эти корабли называли "убийцами авианосцев" из-за оснащения их противокорабельными ракетами "Вулкан". Вероятнее всего, таким образом Москва играет мышцами перед странами НАТО. В восточной части Средиземного моря сейчас находятся авианосцы - "Трумэн" США , "Шарль де Голль" Франции и "Кавур" Италии.

"Они растягивают силы, отвлекают силы стран НАТО, заставляя их оставаться в Средиземном море, потому что нужно защищать границы стран НАТО в Средиземном море и одновременно они накапливают десантный и ракетный потенциал в Черном море." – считает Андрей Клименко



С 13 по 19 февраля Россия планировала перекрыть морские участки для проведения ракетных и артиллерийских учений. Но 11 февраля РФ сообщила об отмене блокады Азовского моря после давления Запада.

Черное море в северо-западной части перекрывается на границе территориального моря Украины, в Азовском - планировалось от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края. Никаких коридоров для торгового судоходства не предусмотрено. Это не что иное, как "морская блокада" украинских портов.



"В Черном море нужен постоянный патрульный проект. Следует, чтобы военные корабли Украины, Грузии, Турции, Румынии, Болгарии и других, нечерноморских стран постоянно патрулировали основные маршруты движения коммерческих судов. А этот основной маршрут пролегает от Босфора в направлении портов Одессы, Херсона, Николаева и проходит через порты Болгарии и Румынии", – отмечает Андрей Клименко



Западные партнеры не бросают Украину один на один с Путиным. В ближайшее время Польша планирует поставить нам легкие пехотные минометы ЛМП-2017. Подобное оружие используется для уничтожения вражеской пехоты и легких укреплений на поле боя. Варшава также планирует передать ручные многозарядные гранатометы RGP-40. В считанные секунды это оружие способно выпустить шесть 40 миллиметровых гранат. Самолет из Великобритании доставил в столичный аэропорт "Борисполь" очередную партию военной помощи для подразделений территориальной обороны. Среди товаров амуниция, бронежилеты и каски.



Только в США и только в 2022 году уже отправили по воздушному мосту в Украину 15 самолетов с оружием и боеприпасами общим весом 1 200 тонн. А будет еще больше.

Консолидированные действия партнеров открывают глаза россиянам – война с Украиной не будет легкой прогулкой и с "хлебом-солью" российскую армию никто в Украине не будет встречать. И об этом уже открыто, с осторожностью, говорят авторитетные российские военные. Глава Всероссийского офицерского собрания, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов четко прогнозирует: масштабное военное вторжение в Украину станет концом России. Украина будет сопротивляться, весь цивилизованный мир нас поддержит.



А полковник Михаил Ходаренок, бывший сотрудник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, частый гость пропагандистских ток-шоу федеральных каналов, опубликовал критическую и аргументированную статью в "Независимом военном обозрении". Ее выводы сокрушительны для всех русских ястребов.



“Вооруженный конфликт с Украиной пока в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому определенным перевозбужденным российским экспертам, о своих шапкозакидочных фантазиях, лучше всего забыть. И с целью предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать", – считает Михаил Ходаренок



Очевидно, что при мощной международной поддержке и, главное, консолидации внутри Украины молниеносного блицкрига у Путина не получится. А его недавние низкопробные шутки на пресс-конференции об Украине как "красавице", которой нужно "терпеть", могут обернуться сокрушительным поражением.