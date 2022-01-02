На популярном египетском курорте выпал снег

Об этом сообщает Egypt Today.

Очевидцы опубликовали фото и видео необычного для Египта явления в социальных сетях.

В Хургаде также прошли дожди, из-за которых затопило некоторые улицы. Из-за сложных погодных условий 2 января в регионе закрыли школы.

Министр местного развития Египта Махмуд Шаарави призвал граждан держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и столбов, а водителей избегать превышения скорости и соблюдать безопасную дистанцию.

По прогнозам синоптиков, в Египте кое-где ожидается дальнейшее понижение температуры.

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