На популярном египетском курорте выпал снег
В начале нового года в египетском городе Хургада выпал снег с градом
Об этом сообщает Egypt Today.
Очевидцы опубликовали фото и видео необычного для Египта явления в социальных сетях.
В Хургаде также прошли дожди, из-за которых затопило некоторые улицы. Из-за сложных погодных условий 2 января в регионе закрыли школы.
Министр местного развития Египта Махмуд Шаарави призвал граждан держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и столбов, а водителей избегать превышения скорости и соблюдать безопасную дистанцию.
По прогнозам синоптиков, в Египте кое-где ожидается дальнейшее понижение температуры.
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