На поминках по Алле Горской агенты КГБ следили за собравшимися и записывали их стихи. Есть фото и рассекреченный документ
На примере годовщины убийства киевской художницы-шестидесятницы и диссидентки Аллы Горской историк, архивист Владимир Бирчак продемонстрировал, как Комитет государственной безопасности СССР следил даже за поминками инакомыслящих
Речь идет о 28 ноября 1971 года, когда через год после убийства Аллы Горской близкие ей люди собрались в честь художницы у ее могилы на столичном Берковецком кладбище, рассказывает Еспресо.TV .
"Чекисты оперативно сопровождали всю подготовку к поминкам и сам момент на кладбище фиксировала " наружка ", - отмечает Бирчак на своем авторском телеграмм-канале Archive artifacts .
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Иван Светличный сделал и установил на могиле деревянный памятник, который есть на фото.
Кто-то из друзей написал для Горской стихотворение именно на этот день, но кто именно это сделал, оперативники КГБ так и не установили. При этом в докладной записке главы республиканского Комитета госбезопасности Виталия Федорчука на имя тогдашнего руководителя Украинской ССР Петра Шелеста приведен текст данного стихотворного произведения.
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Есть в документе и перечень присутствующих на кладбище. Кроме уже упомянутого Ивана Светличного, это его жена Леонида и сестра Надежда, Василий Стус, Иван Дзюба, Оксана Мешко, Зиновия Франко, Евгений Сверстюк, Леонид Плющ, Николай Плахотнюк, Людмила Семыкина, Михайлина Коцюбинская, Олесь Сергиенко и другие представители киевской интеллигенции. Вскоре большинству из них тоже придется пострадать: сесть за решетку, вынужденно выехать за границу, но и то отдать жизнь за свои убеждения.
Как утверждал Федорчук, "националистические элементы" пытались "использовать гибель художницы Горской А.А. для проведения враждебных действий".
Справка
В СССР выступление на похоронах или поминках хотя бы с небольшой речью приравнивалось к публичной деятельности, и в случае "антисоветского" содержания такого выступления (политического, национального, религиозного, гражданского) оратора могли привлечь к ответственности.
Среди присутствующих нередко были сексоты. Особенно, если речь шла об известном или опасном для власти человеке.
- Алла Горская умерла не своей смертью.
- Виновным в убийстве следствие признало свекра художницы, чье тело нашли на железнодорожных путях неподалеку от места трагедии. Мол, тот лишил жизни невестку, а затем и сам ушел под поезд.
- События разворачивались в городке Василькове, к югу от Киева.
- Родственники и современные историки в тогдашнюю версию событий от советской власти не верят.
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