На полях саммита Япония и НАТО договорились о расширенной программе партнерства и сотрудничества
Япония и Альянс договорились о новой расширенной программе партнерства на следующие четыре года с почти вдвое большим количеством сфер для сотрудничества
Об этом сообщает Kyodo.
Отмечается, что премьер-министр Японии Кишида Фумио во время встречи в Вильнюсе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом согласился объединить усилия в рамках новой программы в 16 сферах, начиная от безопасности на море и космического пространства до киберпространства и дезинформации.
Индивидуальная программа партнерства (ITP) на период до 2026 года была подписана 12 июля на полях саммита Североатлантического союза. В новой версии инициативы добавились такие сферы как деструктивные новейшие технологии, совместимость и изменение климата.
"Ни один другой партнер не ближе к НАТО, чем Япония", - сказал Столтенберг Кишиди перед началом встречи.
Генсек также отметил, что Североатлантический союз обеспокоен "наращиванием большой военной силы" Китая и ядерными и ракетными программами Северной Кореи.
"Япония стремится углубить сотрудничество с НАТО, поскольку обе стороны разделяют фундаментальные ценности и стратегические интересы, а также видение, что односторонние попытки изменить статус-кво посредством силы или принуждения не будут разрешаться нигде в мире", - заявил Кишида.
Он и его коллеги из Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены к дискуссиям с лидерами НАТО в столице Литвы.
Кишида, ставший первым лидером Японии, принявшим участие в саммите НАТО в июне 2022 года в Испании, с первых дней войны в Украине заявлял, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона неотделима от безопасности Европы.
- Также во второй день саммита НАТО в Вильнюсе премьер-министр Кишида Фумио заявил , что Япония передаст систему обнаружения БПЛА Украине в рамках помощи стране на фоне войны с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное