Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что премьер-министр Японии Кишида Фумио во время встречи в Вильнюсе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом согласился объединить усилия в рамках новой программы в 16 сферах, начиная от безопасности на море и космического пространства до киберпространства и дезинформации.

Индивидуальная программа партнерства (ITP) на период до 2026 года была подписана 12 июля на полях саммита Североатлантического союза. В новой версии инициативы добавились такие сферы как деструктивные новейшие технологии, совместимость и изменение климата.

"Ни один другой партнер не ближе к НАТО, чем Япония", - сказал Столтенберг Кишиди перед началом встречи.

Генсек также отметил, что Североатлантический союз обеспокоен "наращиванием большой военной силы" Китая и ядерными и ракетными программами Северной Кореи.

"Япония стремится углубить сотрудничество с НАТО, поскольку обе стороны разделяют фундаментальные ценности и стратегические интересы, а также видение, что односторонние попытки изменить статус-кво посредством силы или принуждения не будут разрешаться нигде в мире", - заявил Кишида.

Он и его коллеги из Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены к дискуссиям с лидерами НАТО в столице Литвы.

Кишида, ставший первым лидером Японии, принявшим участие в саммите НАТО в июне 2022 года в Испании, с первых дней войны в Украине заявлял, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона неотделима от безопасности Европы.