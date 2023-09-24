На полуострове вымаливают ПВО: после удара по флоту РФ в Крыму истерика, - Рефат Чубаров

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала "Эспрессо".

"Жители временно оккупированного Крыма даже прогнозируют, что будут новые атаки, а Керченский мост будет снесен", - отметил Чубаров.

По его словам, в Севастополе уже нет веры в систему российской ПВО, но есть попытка защититься так называемой иконой.

"Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что во время пожара в штабе Черноморского флота все вокруг сгорело. Он говорит, что там была икона с изображением адмирала Ушакова, который причислен русской православной церковью к "лику святых". но полотно, на котором изображено адмирала целое. Он хочет 15 октября провести крестный ход по всем населенным пунктам Севастополя", - сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа.