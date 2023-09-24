На полуострове вымаливают ПВО: после удара по флоту РФ в Крыму истерика, - Рефат Чубаров
После удара по штабу Черноморского флота россиян на полуострове истерика. Люди с пророссийской позицией начинают ставить требования к власти относительно систем ПВО, что очень странно для путинского режима
Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала "Эспрессо".
"Жители временно оккупированного Крыма даже прогнозируют, что будут новые атаки, а Керченский мост будет снесен", - отметил Чубаров.
По его словам, в Севастополе уже нет веры в систему российской ПВО, но есть попытка защититься так называемой иконой.
"Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что во время пожара в штабе Черноморского флота все вокруг сгорело. Он говорит, что там была икона с изображением адмирала Ушакова, который причислен русской православной церковью к "лику святых". но полотно, на котором изображено адмирала целое. Он хочет 15 октября провести крестный ход по всем населенным пунктам Севастополя", - сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа.
- Напомним, 14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".
- Вечером воскресенья, 17 сентября, во временно оккупированном Севастополе и на мысе Фиолент раздались взрывы. Захватнические власти сообщали о работе российской ПВО.
- 20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.
- В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы: в Вооруженных силах Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
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Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак отметил, что в штабе ЧФ РФ хранились документы под грифом "Секретно".
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