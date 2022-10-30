На Полтавсщине 30 октября будут обезвреживать боеприпасы
В Миргородской громаде Полтавщины 30 октября будут взрывать неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому будут звучать взрывы
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме.
"30 октября на территории Миргородской громады будут проводить подрыв невзорвавшихся боеприпасов. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!" – подчеркнул он.
- 29 октября в Полтавской области продолжались технические подрывы и учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о выстрелах и взрывах.
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