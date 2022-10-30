Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме.

"30 октября на территории Миргородской громады будут проводить подрыв невзорвавшихся боеприпасов. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!" – подчеркнул он.

29 октября в Полтавской области продолжались технические подрывы и учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о выстрелах и взрывах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb