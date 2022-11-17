На Полтавщине запретили публичное использование праздничной иллюминации
На территории Полтавской области запретили использование праздничной иллюминации, в том числе гирлянд
Об этом глава полтавского ОВА Дмитрий Лунин сообщил в Telegram.
"Это касается коммерческих, коммунальных и государственных объектов, улиц, скверов, парков, елок и частных владений. Такое решение принял Совет обороны области", – написал он.
По его словам, это позволит сэкономить электроэнергию.
"Напоминаю, до сих пор действует запрет на использование электроэнергии в рекламных целях, речь идет о наружке. Вынужденно экономим и на уличном освещении", - отметил Лунин, отметив, что праздновать люди смогут уже после победы.
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