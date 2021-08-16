На Полтавщине зафиксировали 30 случаев Дельта-штамма COVID-19
В Полтавской области подтвердили 30 случаев штамма коронавируса "Дельта"
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-служба облгосадминистрации.
"30 случаев" Дельты "в Полтавской области. 11 из них - в Полтавской общине", - говорится в сообщении.
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Министерство здравоохранения готовится к новой вспышке коронавируса через штамм "Дельта": закупает лекарства, готовит больницы и составляет план действий
- В Винницкой области трое инфицированных штаммом коронавируса "Дельта" умерли .
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