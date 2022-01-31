На Полтавщине задержали двух депутатов, которые с угрозами требовали у женщины $39 тыс. за несуществующий долг

Об этом Венедиктова написала в Facebook .



"По данным следствия, депутаты требовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им $39 тыс. как расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", - сообщила генпрокурор.



Она также отметила, что один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом в Полтавской области.



По информации Венедиктовой, 31 января депутаты получили средства, которые требовали у женщины. После этого их задержали правоохранители. На данный момент проходят следственные действия и проводятся обыски.

Напомним, 31 января Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминым, которого детективы НАБУ задержали при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.