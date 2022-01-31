На Полтавщине задержали двух депутатов, которые с угрозами требовали у женщины $39 тыс. за несуществующий долг
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в понедельник, 31 января, задержан председатель фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брат, депутат Миргородского районного совета, требовавшие у женщины несуществующий долг
Об этом Венедиктова написала в Facebook .
"По данным следствия, депутаты требовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им $39 тыс. как расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", - сообщила генпрокурор.
Она также отметила, что один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом в Полтавской области.
По информации Венедиктовой, 31 января депутаты получили средства, которые требовали у женщины. После этого их задержали правоохранители. На данный момент проходят следственные действия и проводятся обыски.
- Напомним, 31 января Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминым, которого детективы НАБУ задержали при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
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