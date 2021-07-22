На Полтавщине выключили свет в медучреждении, где находится вакцина Pfizer: для нее нужна сверхнизкая температура

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"21 июля в 19:24 в Службу спасения " 101 " позвонили работники Центра первичной медико-санитарной помощи Решетиловской городского совета в пгт Решетиловка и сообщили о том, что произошло аварийное отключение электроснабжения. Также врачи отметили, что на складе хранятся лекарственные средства, в том числе и вакцина от коронавируса, которую необходимо хранить при сверхнизких температурах ", - говорится в сообщении.



Пришлось подключить переносную электростанцию для обеспечения бесперебойного электроснабжения склада.

В 20:40 работники аварийной бригады АО "Полтаваоблэнерго" полностью восстановили электроснабжение.

РБК-Украина в пресс-службе Полтавской ОГА сообщили, что речь идет о вакцине Pfizer.

"Там у них разные вакцины, и Pfizer в том числе. С вакциной все нормально абсолютно. Там у них есть и сухой лед, есть и генераторы, и рядом есть амбулатория, куда можно подключиться. Причин переживать нет", - сказали в пресс-службе.