На Полтавщине выключили свет в медучреждении, где находится вакцина Pfizer: для нее нужна сверхнизкая температура
В городе Решетиловке, Полтавской области, произошло аварийное отключение электроснабжения в медучреждении, где хранится вакцина от коронавируса Pfizer
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"21 июля в 19:24 в Службу спасения " 101 " позвонили работники Центра первичной медико-санитарной помощи Решетиловской городского совета в пгт Решетиловка и сообщили о том, что произошло аварийное отключение электроснабжения. Также врачи отметили, что на складе хранятся лекарственные средства, в том числе и вакцина от коронавируса, которую необходимо хранить при сверхнизких температурах ", - говорится в сообщении.
Пришлось подключить переносную электростанцию для обеспечения бесперебойного электроснабжения склада.
В 20:40 работники аварийной бригады АО "Полтаваоблэнерго" полностью восстановили электроснабжение.
РБК-Украина в пресс-службе Полтавской ОГА сообщили, что речь идет о вакцине Pfizer.
"Там у них разные вакцины, и Pfizer в том числе. С вакциной все нормально абсолютно. Там у них есть и сухой лед, есть и генераторы, и рядом есть амбулатория, куда можно подключиться. Причин переживать нет", - сказали в пресс-службе.
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