На Полтавщине упали два украинских самолета, - глава ОВА

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на видеоконференцию Лунина.

По обновленной информации, в командовании Воздушных сил подтвердили потерю одного самолета СУ-24 М. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, бомбардировщик поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по врагу. После выполнения боевой задачи самолет был поражен ракетой, и экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования.

Не долетев самолет попал в катастрофу и упал на территории Полтавской области. Пилоты двухместного самолета катапультировались, однако один не выжил.

Известно, что самолеты упали поочередно 11 и 12 октября, оба летательных средства были украинские. По словам главы ОВА Лунина, раненых или погибших среди гражданского населения нет.

"Во вторник и в среду имели место катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу, комментируют эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", - сказал Лунин.

В Лубенской общине Полтавщины 12 октября будут продолжаться учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о выстрелах и призывали не паниковать.

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