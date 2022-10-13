На Полтавщине упали два украинских самолета, - глава ОВА
Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин 13 октября сообщил, что на территории Шишацкой общины упали два украинских самолета
Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на видеоконференцию Лунина.
По обновленной информации, в командовании Воздушных сил подтвердили потерю одного самолета СУ-24 М. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, бомбардировщик поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по врагу. После выполнения боевой задачи самолет был поражен ракетой, и экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования.
Не долетев самолет попал в катастрофу и упал на территории Полтавской области. Пилоты двухместного самолета катапультировались, однако один не выжил.
Известно, что самолеты упали поочередно 11 и 12 октября, оба летательных средства были украинские. По словам главы ОВА Лунина, раненых или погибших среди гражданского населения нет.
"Во вторник и в среду имели место катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу, комментируют эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", - сказал Лунин.
- В Лубенской общине Полтавщины 12 октября будут продолжаться учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о выстрелах и призывали не паниковать.
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