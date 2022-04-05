На Полтавщине украинские военные сбили две вражеские ракеты, - председатель ОВА
На севере Полтавщины наша армия сбила две вражеские ракеты
Об этом сообщает глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"Обломками повреждены линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном частично. Ремонтники уже уехали, сегодня планируем восстановить электроснабжение", - сообщил глава области.
- Напомним, накануне российские истребители из Беларуси планировали обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях, украинские силы ПВО сбили ракеты.
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