На Полтавщине украинские военные сбили две вражеские ракеты, - председатель ОВА

Об этом сообщает глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Обломками повреждены линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном частично. Ремонтники уже уехали, сегодня планируем восстановить электроснабжение", - сообщил глава области.

Напомним, накануне российские истребители из Беларуси планировали обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях, украинские силы ПВО сбили ракеты.

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