На Полтавщине столкнулись поезд и грузовик: госпитализирован один человек, задерживается ряд железнодорожных рейсов
В ночь на 30 июля в Полтавской области столкнулись поезд и грузовой трейлер, из-за чего задерживаются поезда в направлении Харьков - Киев - Харьков
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Авария произошла в 2:51 на регулируемом переезде возле станции Решетиловка. В результате происшествия госпитализирована дежурная железнодорожного переезда.
Из-за аварии задерживаются такие поезда:
- №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
- №126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);
- №17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);
- №138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составляет 1 час 30 минут);
- №10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);
- №11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);
- №41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).
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