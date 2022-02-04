На Полтавщине столкнулись микроавтобус, два грузовика и легковушка, госпитализированы 11 человек
Вечером 3 февраля в Лубенском районе Полтавской области произошло ДТП с участием грузовика Renault Magnum, легковушки Cherry Amulet, микроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter и седлового тягача Volvo с полуприцепом SANTI
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области .
В результате ДТП 11 человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Пирятинская, Лубенская и Сумская местные больницы. Среди травмированных – водитель Cherry Amulet 1981 г. р., 40-летний водитель Mercedes-Benz-Sprinter, а также 9 пассажиров микроавтобуса. Подавляющее большинство пострадавших – жители Сумщины и Киевщины.
Грузовиком Renault Magnum управлял 64-летний мужчина, за рулем тягача Volvo находился водитель 1998 г. р.
ДТП расследуется по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.
В то же время ГСЧС сообщает, что микроавтобус следовал по маршруту Киев-Ромны.
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