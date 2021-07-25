На Полтавщине самосвал смял легковушку: 4 погибших

Об этом передает Еспресо.TV .



"25 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 Кролевец - Пирятин в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - приводят подробности спасатели.



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Для высвобождения тел погибших на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.



Как видно на фотографии, речь идет о лобовом столкновении с участием самосвала МАЗ.





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