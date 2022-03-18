На Полтавщине разрешили продавать пиво и слабоалкогольные напитки
С 19 марта на Полтавщине разрешена продажа пива и слабоалкогольных напитков до 5% крепости
Об этом Лунин сообщил в своем Telegram-канале.
Продажу пива и слабоалкоголки разрешили в Полтавской области всем, кроме военнослужащих и представителей правоохранительных органов.
"Это несколько стимулирует экономику области, потому что в регионе есть предприятия, которые производят слабоалкогольную продукцию, а практически все продовольственные магазины ее реализуют. Речь идет о десятках рабочих мест и уплаченных налогах. Также обращаюсь к обычным людям: возобновление продажи слабоалкогольных напитков не означает, что война закончилась. Сегодня правоохранители защищают наше государство, поэтому не должны тратить время на урегулирование конфликтов, возникающих из-за алкоголя", - написал глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
Продажа крепкого алкоголя остается под запретом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное