На Полтавщине разрешили продавать пиво и слабоалкогольные напитки

Об этом Лунин сообщил в своем Telegram-канале.



Продажу пива и слабоалкоголки разрешили в Полтавской области всем, кроме военнослужащих и представителей правоохранительных органов.



"Это несколько стимулирует экономику области, потому что в регионе есть предприятия, которые производят слабоалкогольную продукцию, а практически все продовольственные магазины ее реализуют. Речь идет о десятках рабочих мест и уплаченных налогах. Также обращаюсь к обычным людям: возобновление продажи слабоалкогольных напитков не означает, что война закончилась. Сегодня правоохранители защищают наше государство, поэтому не должны тратить время на урегулирование конфликтов, возникающих из-за алкоголя", - написал глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.



Продажа крепкого алкоголя остается под запретом.



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