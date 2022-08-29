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На Полтавщине проведут обучающие стрельбы: будут раздаваться выстрелы

29 августа, 2022 понедельник
12:27
война с Россией

В Кобеляцкой общине Полтавщины 29 августа, 1 и 2 сентября будут продолжаться учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о выстрелах

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"29 августа, 1 и 2 сентября на территории Кобеляцкого территориального общества будут проводиться учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

  • 19 августа продолжались учебные стрельбы в Миргородской и Лубенской общинах Полтавщины.

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