Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"29 августа, 1 и 2 сентября на территории Кобеляцкого территориального общества будут проводиться учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

19 августа продолжались учебные стрельбы в Миргородской и Лубенской общинах Полтавщины.

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