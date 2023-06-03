На Полтавщине произошло ДТП. Погибли 4 человека, среди них 13-летний мальчик
В субботу, 3 июня, в Полтавской области произошло ДТП, в результате которого 4 человека погибли
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Полтавской области.
ДТП произошло около 16:20 субботы, возле с. Петровка, на автодороге Полтава-Диканька.
По предварительной информации следствия, произошло столкновение автомобиля Subaru, которым управлял 40-летний мужчина, и автомобиля Renault, под управлением 20-летнего водителя.
"В результате ДТП погиб водитель Subaru, а также три пассажира: 13-летний мальчик, 41-летняя и 73-летняя женщины. Еще одна пассажирка, 11-летняя девочка, доставлена в больницу. Кроме того, телесные повреждения также получил водитель автомобиля Renault, который также доставлен в больничное учреждение для оказания ему помощи", - пишут в полиции.
Фото: pl.npu.gov.ua
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и следственное управление полиции Полтавщины. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.
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